Vozači oprez, magla uz Drinu, Savu i Vrbas

BANJALUKA - Magla ovog jutra smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, posebno uz rijeke Savu, Drinu, Vrbas, kao i Lašvu, te na širem području Livna i Ljubuškog.

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske skreću pažnju na mogućnost sitnih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja".

U toku je sanacija mosta na magistralnom putu Rebrovac-Čelinac, u mjestu Vrbanja, pa se od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj odvija naizmjenično jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka-Srpske Toplice u toku je izgradnja trase optičkog kabla, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz regulaciju semaforima na dijelu gdje se izvode radovi.

Režim odvijanja saobraćaja zbog radova je izmijenjen na dionicama magistralnog puta Banjaluka (Rebrovac) -Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš.

Zbog radova na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, dionica Krupa na Vrbasu-Bočac, od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se obustavlja na desetak minuta i propušta se naizmjenično jednom trakom.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene.

Zbog sanacionih radova, saobraćaj je obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice u Ulici 27. marta u Bijeljini. Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH i Crne Gore (Šćepan Polje) zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog deminerskih radova, od 8.00 do 16.00 časova povremene su polučasovne obustave saobraćaja na magistralnom putu Foča-Gacko, na dionici Nacionalni park "Sutjeska"-Priboj.

Na magistralnom putu Brod-Odžak, na području Klakara Donjih, zbog deminiranja, od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija tako što 30 minuta traju obustave i 15 minuta propuštanje vozila.

Na regionalnom putu Derviši-Klašnice dva, u ulicama Put srpskih branilaca i 16. Krajiške narodno-oslobodilačke brigade izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog izgradnje trotoara.

Zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu Lopare-Priboj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse i preusmjeren na alternativne pravce.

U toku je sanacija mosta preko rijeke Moštanice, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica, a vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

Zbog sanacije klizišta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici regionalnog puta Mitrovići-granica Republike Srpske (Prisika).

Zbog sanacije klizišta, na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača od 7.00 do 16.00 časova potpuno je obustavljen saobraćaj, dok od ponoći do 7.00 i od 16.00 do ponoći ostaje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila teža od tri i po tone i autobuse klase "M3".

Ova zabrana se ne odnosi na autobuse "Drinatransa" Zvornik koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraća se na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare (Mačkovac)-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

Na regionalnom putu Teslić dva-granica Republike Srpske/BiH Podjezera, u mjestu Žeželja, zbog oštećenja konstrukcije mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na dionici lokalnog puta Doboj-Manastir Petrovo na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone.

Na području FBiH danas počinje izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnih puteva u mjestu Tasovčići, kao i sanacija kolovoza na magistralnom putu na izlazu iz Mostara prema Ortiješu, pa se saobraćaj u zoni izvođenja radova odvija sporije.

Od 8.00 do 11.00 časova najavljeni su deminerski radovi na magistralnom putu Donji Vakuf–Jajce kod tunela Skela, pa se na ovoj lokaciji saobraća uz 15-minutne obustave i petominutna propuštanja vozila.

Radovi na ugradnji uređaja za brojanje vozila danas će se izvoditi na magistralnom putu Sarajevo-Semizovac u naselju Poturovići. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati jednom trakom naizmjenično.

Zbog sanacije mosta na ulazu u Bugojno na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno saobraćaj teretnih vozila je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi izvode se i na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima Domanovići-Stolac, Jajce-Mrkonjić Grad-Ključ, Donji Vakuf-Travnik i Olovo-Kladanj.

Na ovim dionicama saobraća se sporije uz obavezno poštovanje privremeno postavljene signalizacije.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.

Vozače iz AMS Republike Srpske podsjećaju da zakonska odredba obaveznog posjedovanja zimske opreme stupa na snagu 15. novembra i pozivaju vozače da na vrijeme pripreme vozilo za zimske uslove za vožnju.