Vozači oprez, magla uz riječne tokove

BANJALUKA - Jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, na području Kneževa ima vjetra, a na dionicama na kojima se izvode radovi zbog čega može doći do usporene vožnje, iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozače mole za strpljenje.

Obustava saobraćaja privremeno će biti danas i sutra na dionicii regionalnog puta Kola–Stričići, u periodu od 8.00 do 18.00 časova na zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača. Za vrijeme obustave, saobraćaj će se preusmjeriti na alternativni pravac Kola-Ledenice-Stričići.

Deminerski radovi aktuelni su na dionici magistralnog puta Rogoušići-Pale, na lokalitetu kamenoloma Rogoušići, zbog čega će danas dolaziti do privremene obustave saobraćaja od 15.30 do 16.30 časova, u trajanju pet do sedam minuta u jednom, eventualno u dva intervala.

Do privremene obustave saobraćaja zbog bušačko-minerskih radova dolaziće sutra na dionici magistralnog puta na lokalitetu kamenoloma Ljubogošta kod Pala, u periodu od 13.00 do 15.00 časova, maksimalno 15 minuta.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, u blizini samog graničnog prelaza Hum, dolazi do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 15.00 časova.

Usporeno, uz izmjene, saobraća se na dionicama Crkvine-Modriča, Šešlije-Johovac, Gradiška-Nova Topola, Ustiprača-Međeđa, Foča-Dragočava, Kotor Varoš-Obodnik, te u tunelima Kalovita brda (Ljubogošta-Pale), Čiljegovići (Lapišnica-Ljubogošta) i Ugar (Crna Rijeka-granica Republike Srpske).

Radi se i na regionalnim putnim pravcima Tedin Han-Križ, na entitetskoj granici, i Jezero-Šipovo gdje povremeno dolazi do obustave u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi u trajanju do jedan čas.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionicama Kozarac-Mrakovica, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i Ukrina-Gornja Vijaka saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Deminerski radovi se izvode na dionicama magistralnog puta na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade – Krupac, Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji i Derventa-Podnovlje u Gornjim Božincima. Obustave se vrše u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Na putnim pravcima kojima se kreće prevoz vangabaritnog tereta, vozačima se skreće pažnja da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH se na auto-putu zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi saobraća dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Radovi se i dalje izvode u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica i u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija /zbog čega dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja u noćnim časovima.

Usporen saobraćaj zbog radova je moguć na putnim pravcima Donji Vakuf-Jajce, Topčić Polje-Žepče, Grude-Ljubuški, Livno-Šuica, Hutovo-Stolac i Jezero-Šipovo.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja.