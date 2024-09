Vozači oprez, mjestimična magla u kotlinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH povoljni su vremenski uslovi za vožnju, a iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske skreću pažnju na mjestimičnu maglu u kotlinama i duž riječnih tokova.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona.

Do 15. septembra zbog održavanja penjačkog "Dril end čil festivala" /Drill and Chill Festival/ privremeno će biti obustavljan saobraćaj u vremenu od 11.00 do 11.45 časova u kanjonu "Tijesno",na dionici magistralanog puta Karanovac - Crna Rijeka.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati putnim pravcem Banjaluka - Čađavica - Mrkonjić Grad, prenosi Srna.

Obustava saobraćaja neće se odnositi na vozila hitnih službi, kao i autobuse prigradskog prevoza koji saobraćaju na liniji Banjaluka - Bočac i Banjaluka - Agino Selo.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su na magistralnom putu Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko - Tjentište u Sastavcima, na području Han Pijeska i Sokoca, Dobro Polje - Miljevina.

Radovi su u toku i na dionicama Sastavci - Ustiprača, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić - Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima "Cera tri" i "Strogonik" izmjene su na magistralnom putu Brodar - Višegrad, zatim u tunelu "Kotva dva" na dionici Međeđa - Brodar i u tunelu "Trgovišta" na putu Brodar - granica Republike Srpske i Srbije, te na putnom pravcu Dobro Polje - Miljevina u tunelu "Sijeračke stijene".

Zbog izgradnje mosta na regionalnom putu Razboj - Rudanka do 27. septembra najavljene su izmjene u odvijanju saobraćaja za prelaz transportera i teške mehanizacije.

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolazi na dionici regionalnog puta Doboj - Modriča u Kostajnici.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik - Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina - Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj - granica Republike Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac - Piperi, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Na području FBiH u toku je izgradnja pješačke staze uz magistralni put Prozor/Rama - Jablanica u mjestu Ustirama, pa se saobraćaj od 8.00 do 16.00 časova odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog rekonstrukcije mosta u mjestu Stupari, na magistralnom putu Kladanj - Živinice saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila, uz postavljene semafore.

Radovi su u toku i na magistralnim putevima Foča - Ustikolina, Tarčin - Konjic i Olovo - Semizovac.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

