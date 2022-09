Vozači oprez, mjestimično mokri kolovozi

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija po mjestimično mokrim kolovozima, a u kotlinama i duž rijeka magla smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog radova na magistralnom putu Brčko-Bijeljina u mjestu Gredica saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu u smjeru od Banjaluke prema Klašnicama, na lokaciji nadvožnjaka Zalužani, saobraćaj se odvija lijevom kolovoznom trakom, zbog oštećenja dilatacije nadvožnjaka.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja biće izmijenjen režim saobraćaja na petlji Johovac, kao i na petlji Rudanka zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Izmijenjen je režim saobraćanja i na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Na novoizgrađenoj dionici auto-puta na koridoru "Pet ce" Tovira-Kostajnica, od 1. do 15. septembra odvijaće se probne, odnosno testne vožnje, a korisnici za to vrijeme neće plaćati putarinu.

Zbog radova na farbanju tunela i instalaciji opreme izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u tunelu "Čeljigovići" na dionici magistralnog puta entitetska granica /Lapišnica/-LJubogošta, kao i u tunelu "Stambolčić" na magistralnom pravcu Pale-Podgrab.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na putu Stari Majdan-Banjaluka (Rudarska) i dionici granica Republike Srpske (Bakračuša)-Nevesinje jedan.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na regionalnim putevima Prijedor tri-entitetska granica (Stara Rijeka) za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog puta tokom eksploatacije rudnika Ljubija, kao i na pravcima Šipovo-entitetska granica (Novo Selo) i Jezero-Šipovo.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Jednom kolovoznom trakom, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići (na samoj liniji razgraničenja), te na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena na snazi su na dionici Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina od 8.00 do 14.00 časova, te na regionalnom putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, od 8.00 do 15.00 časova, kao i na dionici magistralnog puta Brod-Gornji Klakar, u mjestu Poloj i Liješće, od 8.00 do 16.00 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Hrgovi Donji-Blaženac-Lončari-entitetska granica Lepnica, entitestska granica Caparde-Karakaj, Doboj-Derventa-granični prelaz Brod i entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod.

U Federaciji BiH na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac, dionica Ripač-Dubovsko, biće obustavljen saobraćaj od 10.00 do 11.00, od 13.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.00 časova, a alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Obustavljen je saobraćaj i na raskrsnici magistralnih puteva M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Zbog radova na izgradnji kružnog toka u blizini mjesta Bradina na magistralnom putu Tarčin-Konjic od 22.00 do 6.00 časova saobraća se naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noću saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije se zbog radova saobraća i na pravcima Žitomislići-Počitelj (Ševaš Njive) i Donji Vakuf-Travnik (Komar).

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.