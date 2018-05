Vozači oprez, mokri i klizavi kolovozi

BANJALUKA - Zbog kiše koja je tokom noći padala, a i jutros pada na području Semberije, gornjeg i donjeg Podrinja, te Doboja vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U Banjaluci će zbog proslave Spasovdana, krsne slave grada, biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana danas od 19.45 do 21.30 i sutra od 10.30 do 12.30 časova.

Zbog deminiranja terena, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj će na magistralnom putu, na ulazu u Brod, od Donjeg Svilaja, /naselje Struge/biti obustavljan 30 minuta i 15 minuta propuštan.

Na lokalitetu Sijeračke stijene, zbog većeg odrona, saobraćaj se i dalje odvija usporeno, jednom trakom, po privremeno urađenom proširenju pored puta koje je prohodno za sva vozila.

Zbog sanacije, saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor, u mjestu Hrvaćani, na ukrštanju sa auto-putem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini zbog izgradnje auto-puta.

Zbog izgradnje obilaznice oko Brčkog, saobraćaj se odvija usporeno na dionici magistralnog puta Lončari-Brčko jedan i Brčko jedan-Brčko dva.

Na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, biće izmijenjen režim saobraćaja radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj do 30. septembra.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila, čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Saobraćaj se odvija usporeno, zbog aktiviranih klizišta, na magistralnom putu Banjaluka-Jajce, lokalitet Srpskih toplica.

Na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, saobraćaj je, zbog aktiviranog klizišta, potpuno obustavljen.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Bratunac-Drinjača i Lopare /Mačkovac/-Čelić, saobraća se jednom trakom naizmjenično zbog aktiviranih klizišta.

U Federaciji BiH kolovoz je jutros pretežno mokar ili vlažan, a oprez zbog mogućih odrona zemlje ili kamenja neophodan je na putnim pravcima Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Bugojno-Novi Travnik i Jablanica-Prozor.

Na auto-putu A-1, na dionici Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Na graničnim prelazima nema dužih čekanja.