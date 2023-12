Vozači oprez, snijeg na kolovozu u višim predjelima

BANJALUKA - Snijeg jutros pada u višim planinskim predjelima i zadržava se na kolovozu, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni, posebno preko prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Snijega ima na putnim pravcima Sarajevo-Konjic preko Ivan sedla, Semizovac-Olovo preko Nišića, Novi Travnik-Bugojno preko Rostova, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje preko Makljena, Ripač-Vrtoče i Glamoč-Mlinište.

Na području Mliništa dodatne poteškoće vozačima pričinjava magla, koja smanjuje vidljivost na 50 metara. U ostalim krajevima saobraćaj se odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima.

Radovi se izvode na dionicama magistralnog puta Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj, kao i na dijelu regionalnog puta Stanari-Rudanka u mjestu LJeskove vode, gdje je saobraćaj usporen za putnička vozila, a teretna se preusmjeravaju preko Jelaha.

U toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog čega je izmjenjen režim u saobraćaju, a izmjene u saobraćaju su i na dionici magistralnog puta Aleksandrovac-Aleksandrovac /auto-put/ zbog rekonstrukcije kolovoza.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmaralištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, te na pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini-Šćepan Polje i Prijedor-Koprivna. Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj. Do povremenih obustava saobraćaja u toku dana dolaziće u dobojskom naselju Kostajnici na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" na regionalnom putu prema Modriči.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, gdje se aktiviralo klizište, dok je zbog oštećenja mostova preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima obustavljen saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka. U Federaciji BiH sporije se zbog radova saobraća na magistralnim putevima Jablanica-Mostar /most Begića i Begovića/, Novi Travnik-Bugojno preko Rostova/, Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prelaza Orašje-Županja i dalje ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.

