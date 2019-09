Vozači oprez, vangabaritni prevoz na putu Šamac- Modriča

BANJALUKA - Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske zamolio je za strpljenje vozače koji putuju dionicom Šamac-Modriča zbog vangabaritnog prevoza koji se kreće na toj relaciji i savjetovao da poštuju lica iz pratnje.

Iz AMS-a napominju da će se vangabaritni prevoz do krajnjeg cilja Jezero dva kretati ovom relacijom do ponedjeljka.

Kroz kanjon Tijesno kod Banjaluke, na dionici Karanovac-Crna Rijeka, od 11.00 do 11.45 časova biće obustavljen saobraćaj zbog održavanja penjačkog festivala, a alternativni putni pravac je Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Na ostalim putnim pravcima, na kojima nema radova, saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, ali se vozačima savjetuje oprez zbog magle u kotlinama i pored rijeka, kao i zbog mogućih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor, na dionici od hotela "Ćubić" do Klašnica, kao i u mjestu Boškovići u toku je sanacija kolovoza, pa se vozačima savjetuje oprez i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška, gdje je u toku postavljanje naplatnih stanica "Aleksandrovac" i "Nova Topola".

Režim u odvijanju saobraćaja zbog radova je izmijenjen na magistralnim putevima Kotor Varoš-Obodnik, dionici Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, zatim dionici Johovac-Rudanka, te na regionalnom putu Lukavica-Pale i Obudovac Lončari.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Lopare /Mačkovac/-Čelić i Šekovići-Caparde, dok je na lokalnom putu Svoda-Brezici u opštini Novi Grad potpuno obustavljen.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se, zbog aktiviranog klizišta, odvija jednom trakom, naizmjenično.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom saobraćajnom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Na području Banjaluke danas će do 18.00 časova zbog asfaltiranja biti obustavljen saobraćaj u Gornjoj Piskavici na lokalnom putu Bistrica-Piskavica, na dijelu od autobuskog stajališta "Kovačevići" do autobuskog stajališta "Gornja Piskavica".

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja prigradska linija Banjaluka-Bistrica-Donja Piskavica biće skraćena do stajališta "Kovačevići", i to polasci iz Banjaluke u 11.00, 13.30 i 15.20 časova i polasci iz Donje Piskavice u 11.55, 14.25 i 16.30 časova.

Zbog radova će od 16. septembra do 8. oktobra biti obustavljen saobraćaj u Šargovačkoj ulici na dijelu od Subotičke do Potkozarske ulice, a do 15. oktobra ne saobraća se i u Ulici kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Rakovačkih rudara prema Motikama.

U Federaciji BiH radovi se izvode u tunelu Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila, pa u noćnim časovima dolazi do obustave od pola časa poslije ponoći do 4.30 ujutro.

Tokom dana na ovom lokalitetu saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a zbog povremeno pojačane frekvencije vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Na obilaznici kroz naselje Tetovo, regionalnim putem Nemila-Tetovo-Zenica, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi sedam i po tona.

Sporije se, zbog radova, saobraća i na dionicama magistralnih puteva Konjic-Jablanica, Olovo-Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje, Lanište-Ključ i Jajce-Jezero.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja. Iz bezbjednosnih razloga i dalje je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere trenutno stanje saobraćaja na graničnim prelazim Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.

U slučaju gužve, iz AMS-a savjetuju vozačima da odaberu drugi, najbliži prelaz.