Vozači oprez zbog sitnijih odrona

BANJALUKA - Na dionicama puteva u Republici Srpskoj koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz, posebno na putevima Banjaluka-Crna Rijeka-Jajce, Karanovac- Kneževo-Turbe, Višegrad-Ustiprača i Foča-Sarajevo.

Na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, na lokalitetu Petlja Mahovljani jedan, u toku je izgradnja sistema za naplatu putarine, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

U toku je uklanjanje naplatnih kućica na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, a vozače iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske mole da opreznije voze i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani, na ukrštanju magistralnog puta sa auto-putem u zoni vijadukta Crkvište, zbog izgradnje auto-puta, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan-Prnjavor, u mjestu Drugovići, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Zbog radova, režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na dionicama magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka. S obzirom na to da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu, dolazi do kratkotrajnih zastoja zbog čega vozače iz AMS mole za strpljenje.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene, zbog većeg odrona saobraćaj se još odvija usporeno, prema privremeno urađenom proširenju pored puta i prohodno je za sva vozila.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta granica Republika Srpska /Trnovica dva/-Trebinje zbog izgradnje vodovoda za naselje Dražesne Gore.

Na toj dionici saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom.

Zbog izgradnje kanalizacione mreže, na magistralnom putu Bijeljina-Glavičice u Ulici 27. marta u Bijeljini obustavljen je saobraćaj za sva vozila.

Zbog deminerskih radova od 8.00 do 16.00 časova najavljene su polučasovne obustave saobraćaja na magistralnom putu Foča-Gacko na lokaciji Nacionalni park Sutjeska-Priboj, opština Foča.

Zbog deminerskih radova na putu Brod-Odžak, na deminerskim radilištima u Klakarima Donjim, od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se obustavlja 30 minuta, a 15 minuta propuštaju se vozila.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog radova na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača od 7.00 do 16.00 časova potpuno je obustavljen saobraćaj, dok od ponoći do 7.00 i od 16.00 do ponoći ostaje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone.

U toku je izgradnja male hidroelektrane "Glavica" na rijeci Plivi, tako da je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog put Baraći-Šipovo.

U toku je sanacija klizišta na nekoliko lokaliteta regionalnog puta Karanovac-Mitrovići i regionalnog puta Mitrovići-granica Republike Srpske /Prisika/, zbog čega je na mjestima izvođenja radova izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Postavljena je i privremena saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno.

Zbog izgradnje kanalizacione mreže u Šipovu izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici regionalnog puta Jezero-Šipovo i Šipovo-granica Republike Srpske /Novo Selo/ i na dionici regionalnog puta Šipovo-Baraći.

U toku su radovi na regionalnom putu Karanovac-Mitrovići-Kneževo od 7.00 do 17.00 časova, a za vrijeme izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Na regionalnom putu Karan-Novi Grad u mjestu Rakovac saobraćaj je obustavljen zbog aktiviranog klizišta.

Na regionalnom putu Teslić dva-granica Republike Srpske/FBiH Podjezera u mjestu Žeželja, zbog oštećenja nosive konstrukcije mosta preko rijeke Žeželje, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na lokalnom putu Doboj-Manastir Petrovo zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na putevima u Federaciji BiH pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara.

Zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Vrbas na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

U toku su radovi na sanaciji mosta na magistralnom putu na ulazu u Ključ, tako da vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Jutros nisu zabilježena duža čekanja na prelazak granice.

Zbog radova u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.