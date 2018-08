Vozačima draža kazna od vezanja pojasa

BANJALUKA - Vozači i njihovi saputnici u Republici Srpskoj još ne shvataju ozbiljno značaj upotrebe bezbjednosnog pojasa, što potvrđuje i posljednja analiza prema kojoj tek nešto više od polovine učesnika u saobraćaju poštuje te propise.

Istraživanja Auto-moto saveza (AMS) RS i auto-moto društava pokazala su da je od 26.696 kontrolisanih vozača vezano bilo njih 61 odsto, odnosno skoro svaki treći je zaboravio pojas.

Ovo istraživanje pokazalo je da vozači muškog pola manje koriste bezbjednosne pojaseve u odnosu na žene vozače, te da se vozači znatno manje vežu u naselju nego na lokacijama izvan naselja. Analiza je pokazala i da je od 11.635 suvozača njih 64 odsto koristilo bezbjednosni pojas. Odrasli koji upotrebljavaju pojas tokom vožnje na zadnjem sjedištu prava su rijetkost, a utvrđeno je i da se svega polovina djece u automobilima prevozi prema propisima. Od ukupno 7.413 kontrolisanih putnika na zadnjem sjedištu, među kojima su i odrasli i djeca, svega 26,37 odsto je koristilo pojas.

U AMS RS navode da je upotreba bezbjednosnog pojasa jedna od najefikasnijih mjera smanjenja stope stradanja u saobraćaju.

- Istraživanja pokazuju da kada nastupi čeoni udar pri brzini od oko 50 kilometara na sat, nevezani putnici budu odbačeni unaprijed silom od oko tri i po tone, što dovodi do teških posljedica, a često i smrti - naveli su u AMS-u.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović kaže da je procenat vezanih vozača i suvozača porastao, ali i dalje nedovoljno da bi se moglo govoriti o pozitivnim pomacima.

- Donja granica je 70 odsto, bar kada je riječ o vozačima i suvozačima i sve ispod toga ne smatra se uspjehom, bez obzira na to što je u protekle dvije godine svijest učesnika u saobraćaju o značaju upotrebe bezbjednosnog pojasa donekle podignuta na viši nivo. Kada bismo ovu statistiku predstavili bojom, to je i dalje crna - rekao je Radović.

On je istakao da najmanje 20 lica godišnje pogine u saobraćaju zbog nekorišćenja pojasa, a 100 bude teško povrijeđeno.

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je stupio na snagu 15. februara prošle godine, za one koji ne koriste bezbjednosni pojas propisana je kazna od 100 do 300 maraka, dok se kazna za prevoz djeteta mimo propisa kreće od 400 do 1.000 maraka.

Teretna vozila

U AMS RS kažu da je od 7.392 vozača teretnih vozila 51 odsto bilo vezano, te da je korišćenje bezbjednosnog pojasa najmanje na autoputevima. Osim toga, od 1.605 suvozača u kontrolisanim teretnim vozilima svega polovina je poštovala propise i koristila pojas.

(Glas Srpske)