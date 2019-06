Vozila Hitne pomoći prešla pola miliona kilometara

DOBOJ - Vozila Hitne pomoći koja služe za potrebe dobojske bolnice "Sveti apostol Luka" su na izdisaju, stara su više od deceniju i prešla su pola miliona kilometara, pa iz ove zdravstvene ustanove apeluju na lokalne vlasti da do izgradnje novog objekta pomognu u nabavci dva nova vozila za prevoz pacijenata.

"Trenutno imamo jedno vozilo Hitne pomoći koje smo dobili kao donaciju iz 'Rotaryja' i tri vozila koja smo nabavili 2008. godine preko Vlade RS. Vozila su zastarjela. Naravno, trebaju nam nova vozila da bismo mogli sigurnije prevoziti pacijente od naše ustanove prema Kliničkom centru i prema ostalim zdravstvenim ustanovama te vršiti povrat pacijenata. Mi ćemo kroz izgradnju nove bolnice dobiti ja mislim - pet novih vozila, ali do tada imamo problem koji treba da riješimo", kazao je Mladen Gajić, v.d. direktora ove bolnice.

Uprava bolnice se dala u potragu za sredstvima za kupovinu potrebnih vozila pa je animirala načelnike opština čiji stanovnici gravitiraju ovoj zdravstvenoj ustanovi kako bi iz svojih budžeta izdvojili pare.

Zasad su pala obećanja, a dobojski gradonačelnik je preuzeo na sebe da organizuje zajednički sastanak.

"Grad Doboj će u saradnji i sa privrednim subjektima, ali i iz budžeta grada biti nosilac nabavke jednog vozila Hitne pomoći, a sve ostale opštine, tj. svi ostali načelnici drugog. Nabavka jednog vozila je nešto više od 70.000 KM, plus PDV. To je namjensko vozilo i to je tržišna cijena", izjavio je gradonačelnik Boris Jerinić.

Osim zanavljanja voznog parka, ovoj bolnici je potrebna i angio-sala, pa njeno rukovodstvo namjerava da, dok ne bude završen novi objekat u naselju Usora, u postojećim prostorijama bolnice formira takvu salu.