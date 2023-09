Vožnja suprotnim smjerom opasna po život: Kako postupiti u takvoj situaciji na auto-putu

Snimak saobraćajne nesreće na auto-putu Miloš Veliki u Srbiji, kod nadvožnjaka Jakovo, kada se jedno vozilo kretalo suprotnim smjerom i direktno sudarilo sa drugim vozilom, nakon čega se zapalilo, uznemirio je javnost u regionu i probudilo brojne spekulacije o tome kako je do nesreće došlo.

Stručnjaci za bezbjednost saobraćaja kažu da razlozi za vožnju u kontra smjeru mogu biti različiti i da bi to trebalo da utvrdi policijska istraga.

"To bi trebalo da nadležni organi istraže i da pokušaju da dođu do zaključka šta se tu dešavalo i zašto je to tako, zašto se neko kretao u suprotnom smeru. Moguće su različite opcije. Moguća je namera, moguća je i neka greška, moguć je i uticaj različitih supstanci, tako da je teško na osnovu snimka to reći", kaže stručnjak za bezbjednost saobraćaja Milan Božović.

I Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja navodi da će predmet istrage biti da li se radi o slučaju ili o namjeri.

Prema riječima Okanovića, nedovoljno jasna signalizacija bi mogla biti uzrok ovakvih incidenata, jer, kako kaže, upravljač puta nerijetko postavi signalizaciju koja je vrlo zbunjujuća, prenosi Euronews.rs.

Božović navodi da je auto-put takav da vozači vrlo brzo shvate ukoliko idu u suprotnom smjeru, te da ne vjeruje da bi eventualna nejasna saobraćajna signalizacija mogla biti uzrok.

"Nemate vi tu puno mogućnosti da pogrešite, čak i da napravite grešku, vrlo brzo ćete to shvatiti, na samom uključenju. Videćete da iznad sebe nemate tablu na kojoj piše Beograd ili Čačak, jednostavno biće potpuno jasno da niste na pravom putu. Znate da kada ste na auto-putu sa vaše leve strane mora da postoji još jedna kolovozna traka. Šta ćete kada ulazite i vidite da je kolovozna traka sa vaše desne strane. Hoćete da kažete da niste razumeli? Auto-put je napravljen tako da ne postoji mogućnost da tako nešto ne shvatite u nekom trenutku i to ćete shvatiti na samom početku", navodi on.

Kako reagovati u takvim slučajevima?

Božović ističe i da je teško da bilo ko od ostalih vozača odreaguje jer je kada se vozi auto-putem najmanje što se očekuje je da neko ide iz suprotnog smjera.

"Jednostavno ne razmišljate na način da će se pojaviti neko iz suprotnog smera da ide na vas, za razliku od vožnje dvotrasnim putem pa kad pretičete gledate da li ide neko ka vama ili ne. Ovde nije u svesti ljudi da to urade i onda se postavlja pitanje kada i nešto tako uoče, da li su shvatili šta se tu dešava i kako da odreaguju. Tu su ljudi koji auto-putem voze na ispravan način zaista dovedeni u jednu tešku zabludu i stavljeni u opasnu situaciju bez ikakve svoje odgovornosti", kaže on.

Savjet Okanovića vozačima je da uvijek imaju vezan sigurnosni pojas i da jdete uvijek drže u sjedištu, jer se nikad ne zna šta može da se desi.

"Onima koji bi greškom ušli u suprotan smer - svakako je najgore rešenje da se kreću preticajnom trakom. Potrebno je da se što pre bezbedno prebace u zaustavnu traku gde će se okrenuti i nastaviti kretanje u pravilnom smeru", navodi on.

Slične savjete za vozače ima i Božović.

"U toj varijanti molite boga da niko ne naiđe na vas. Ako nema nikog onda pokušajte da se zaustavite odmah u zaustavnoj traci i tu probajte da nešto uradite, ako imate prostora da uhvatite bankinu, odnosno zelenu travnatu površinu, pa pomoću nje da okrenete auto - super, ako ne umete, izvadite sigurnosni trougao i označite svoje vozilo i zovite šleper", zaključuje Božović.