Vrebaju učenice sa lažnih profila

DOBOJ - Sve je počelo u osmom razredu, kada sam dobila poruku u kojoj me nepoznata osoba pitala koliko imam godina i da li imam dečka, ispričala je šesnaestogodišnja Suzana M., učenica, svoje negativno iskustvo na društvenim mrežama, koje godinama koristi.

"Dobijala sam na Facebooku dosta poruka od starijih osoba. Imala sam mnogo loših iskustava. U školi sam bila popustila, ali sam se izvukla. Išla sam i kod školskog psihologa. Moji roditelji su sve prijavili policiji", priča nam ova šesnaestogodišnjakinja.

Loša iskustva su je, kaže, jedno vrijeme odvojila od Instagrama, koji najčešće koristi.

"Ostavila sam telefon neko vrijeme, malo se smirila. Kasnije sam uzela telefon i opet su dolazile takve poruke, ali znam kako treba da postupam, kako treba da odgovorim i to je to. Prvo treba reći roditeljima da oni odgovore toj osobi, onda ih odmah blokirati na toj društvenoj mreži. Ne treba da se upuštate u sve to, da se dopisujete", posavjetovala je Suzana, jedna od rijetkih koja je pristala u petak da govori na temu negativnih iskustava na društvenim mrežama.

Ona kaže da njeni vršnjaci nisu svjesni opasnosti koje prijete iza lažnih profila i uopšte ne mare za to.

"Zavisi kako ko. Ali u Derventi, odakle ja dolazim, ne mare za to - u smislu boli ih briga za to, misle neće se njima ništa desiti. Ali desiće se kad-tad ako tako nastave", navodi ova srednjoškolka.

Prevencija negativnosti na društvenim mrežama bila je u petak tema predavanja koje je za učenike prvih i drugih razreda svih šest dobojskih srednjih škola održano u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje.

Za razliku od Suzane, njen vršnjak Dušan Đurić, učenik Saobraćajne i elektroškole, nije, kaže, imao loših iskustava na društvenim mrežama, a kao budući tehničar računarstva zna kako da zaštiti svoju privatnost.

"Ne objavljujem slike, držim sve u privatnosti, ne objavljujem privatne informacije. Prije sam više vremena provodio na društvenim mrežama, a što sam stariji manje, možda dva-tri sata dnevno", kazao je Đurić.

Aleksandar Miladinović, inspektor u Upravi za policijsku obuku MUP-a RS, srednjoškolcima je poručio da bonton koji važi u realnom okruženju, važi i u virtuelnom i treba da ga se pridržavaju, odnosno ne treba da komuniciraju s neznancima, niti da daju lične podatke, gdje stanuju ili u koju školu idu.

Radoznalost na internetu, upozorio je Miladinović, mora da ima granice jer može imati posljedice.

"Od praćenja, uhođenja, presretanja do nekih drastičnih posljedica koje se odnose na seksualni identitet, virtuelni identitet. Kada je u pitanju naše iskustvo najučestalije posljedice su bezbjednosni incidenti, nisu krivična djela, to je kompromitacija digitalnog identiteta koja u toj vršnjačkoj populaciji njima mnogo šteti. Odrasli možda ne bi to percipirali kao štetno, međutim za tu populaciju je to štetno", izjavio je Miladinović.

I Goran Petrović, pomoćnik komandira Policijske stanice Doboj 1, govorio je o ovoj temi.

"To su događaji koji se odnose najviše na zloupotrebe profila, na lažna predstavljanja, na objavljivanje neprikladnih fotografija", rekao je on.