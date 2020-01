Vremenska prognoza: Danas sunčano, predveče oblačno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od tri do devet stepeni Celzijusovih.

Postepeno povećanje oblačnosti očekuje se ka večeri, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 13, a na planinama do minus jedan stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena jutros u 8.00 časova: Bjelašnica i Sokolac minus 11 stepeni Celzijusovih, Han Pijesak i Čemerno minus osam, Banjaluka minus šest, Sarajevo i Tuzla minus pet, Doboj, Bijeljina i Srebrenica minus tri, Bileća nula, Mostar četiri i Neum šest stepeni Celzijusovih.

Visina snijega: U Han Pijesku 38 centimetara, na Sokocu devet, u Srebrenici sedam, Kalinoviku pet i Čemernom četiri centimetra.