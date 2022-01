Vremenska prognoza do kraja januara, temperature u porastu

Od sredine sedmice, prema prognozi Federalnog hidrometeorokoškog zavoda, temperature će biti u porastu, pa će tako tokom dana biti u plusu. Očekuje se slab vjetar sjevernog smjera koji će od srijede preći u južni.

U srijedu, 26. januara, prije podne očekuje se pretežno oblačno na istoku, sjeveru i centralnim područjima Bosne, a postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Pretežno oblačno najduže će se zadržati na istoku Bosne, a mala do umjerena naoblaka prognozira se za Krajinu, jugozapadnu Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha kretaće se uglavnom između -8 i -3°C, na jugu do 1°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 10°C, prognoza je Zavoda.

U četvrtak se u BiH očekuje većinom umjereno, a prolazno i pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab, u Bosni jugo, u Hercegovini vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom će biti između -7 i -2°C, na jugu do 3°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C.

Za petak se u BiH prognozira naoblačenje koje bi od sredine dana prema večernjim satima u nizinama uslovilo slabu kišu ili susnježicu, a u višim područjima slab snijeg. Očekuje se slab vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha, prema prognozi, većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C.

Početkom februara prema dostupnim prognostičkim materijalima očekuje se oblačno i nestabilno vrijeme. Vremenske prilike će biti primjerene godišnjem dobu. U većini krajeva u Bosni je izvjestan snijeg, a na području južne Hercegovine kiša.

Minimalne temperature vazduha biće u rasponu od -8°C i -3°C u Bosni, 4°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature variraće između -5 i 0 stepeni u Bosni do 6 u Hercegovini.