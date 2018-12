Vremenska prognoza do kraja sedmice

BANJALUKA, SARAJEVO - Velikih promjena vremena u nekoliko predstojećih dana neće biti, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U srijedu u većem dijelu naše zemlje očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 5 do 10, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 10 do 15 °C.

U četvrtak jutro pretežno sunčano, po kotlinama Bosne sa maglom. Tokom dana naoblačenje sa zapada. Poslije podne slaba kiša se očekuje u Krajini, zapadnoj, jugozapadnoj, djelimično centralnoj Bosni i u Hercegovini. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 °C.

U petak jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 4 do 10, a dnevne od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Bosni u višim područjima očekuje se susnježica i snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 7 do 13, a dnevne od 8 do 12, na jugu od 10 do 15 °C.

(N1)