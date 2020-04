Vremenska prognoza do srijede: Kada nam stiže kiša

SARAJEVO / BANJALUKA - Jutros je na sjeveru Bosne i Hercegovine pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje pretežno vedro. Jutros je najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici, dva stepena, dok je najtoplije bilo u Mostaru, 15 stepeni.

Danas će usjevernim dijelovima preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini vedro uz postepeno naoblačenje poslije podne. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 26 stepeni.

U nedjelju se očekuje sunčano vrijeme uz prolazno naoblačenje u zapadnim, sjeverozapadnim i centralnim područjima. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini i na zapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje, uglavnom, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu od devet do 14, a dnevna od 18 do 24 stepena.

Za ponedjeljak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od pet do 11, na jugu od devet do 13, a dnevna od 18 do 24 stepena.

U utorak očekuje se oblačno vrijeme s kišom. U drugom dijelu dana u višim područjima na sjeveru se očekuje susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od pet do 10, na jugu od devet do 13, a dnevna od šest do 11, na jugu od 10 do 16 stepeni, prognoze su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

Na jugu, istoku i jugoistoku zemlje jutro će u srijedu biti oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku BiH pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od minus šest do jedan, na jugu od nula do četiri, a dnevna od osam do 14, na jugu do 17 stepeni.