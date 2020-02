Vremenska prognoza za danas

SARAJEVO / BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana povremene i slabe kiše može biti na jugu zemlje.

U večernjim satima kiša je moguća i na sjeveru i sjeveroistoku.

Vjetar umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu zemlje od 3 do 9, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 stepeni Celzijusa.