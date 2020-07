Vremenska prognoza za naredne dane

Danas će u u sjevernim dijelovima BiH prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje razvedravenje tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Ponegdje u centralnim i istočnim područjima povremeno je moguća slaba kiša. Vjetar na sjeveru slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 34 °C.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na jugoistoku i istoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz jutarnju temperaturu od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevnu od 24 do 30, na jugu do 34 °C.

Utorak će u sjevernim dijelovima biti pretežno oblačan. U prvom dijelu dana u većem dijelu na sjeveru se očekuje kiša, a poslije podne razvedravanje u Krajini i Posavini. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 22 do 27 °C.

Sunčano vrijeme očekuje se u srijedu. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 °C.

U četvrtak takođe sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 34 °C.