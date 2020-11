Vremenska prognoza za naredne dane

U većini krajeva BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz povremene sunčane intervale, uglavnom na jugu.

Ujutru se očekuje pretežno vedro na jugu i sjevernim predjelima, oblačnije u centralnim i istočnim, na planinama i višim predjelima umjeren mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana biće promjenljivo oblačno vrijeme u većini predjela, uz sunčane intervale kojih će najviše biti na jugu.

Duvaće slab vjetar, pretežno sjevernih smjerova.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do jedan, na planinama od minus šest stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od nula do pet, na jugu Hercegovine do devet stepeni Celzijusovih.

Pretežno sunčano vrijeme biće tokom dana u utorak, 1. decembra, ali se naoblačenje očekuje krajem dana i tokom noći kada će zahvatiti većinu krajeva.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do nula stepeni, na planinama oko minus osam, a najviša dnevna od nula do pet, na jugu Hercegovine do osam stepeni Celzijusovih.

Kiša i provijavanje susnježice ili slabog snijega očekuje se u srijedu, 2. decembra, od sjeverozapada ka centralnim predjelima, dok će u centralnim i južnim krajevima padati slaba kiša koja se ledi pri tlu.

Minimalna jutarnja temperatura biće od minus četiri do nula, na planinama od minus sedam, a najviša dnevna temperatura od nula do četiri, na jugu Hercegovine do osam stepeni Celzijusovih.

Oblačno vrijeme s kišom očekuje se i u četvrtak, 3. decembra, koja će tokom dana i uveče padati u većini predjela.

Minimalna jutarnja temperatura od minus tri do nula, na jugu oko šest. a najviša dnevna od jedan do pet, na jugu Hercegovine do devet stepeni Celzijusovih.