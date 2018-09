Vremenska prognoza za narednu sedmicu

SARAJEVO - U naredna četiri dana u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti magle i niske naoblake. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka će biti uglavnom između 9 i 13°C, na jugu zemlje od 14 do 19°C. Najviša dnevna temperatura većinom će biti između 23 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C.

U utorak takođe pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle koja je najizglednija u centralnim i istočnim područjima. Vjetar u Bosni će biti slab sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini duvati slab vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura će biti uglavnom između 9 i 14°C, na jugu zemlje od 14 do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka se očekuje između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C.

I u srijedu će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima izgledna je magla po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni će biti slab sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini biti slab vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura će biti uglavnom između 10 i 14°C, na jugu zemlje od 14 do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C.

Meteorolozi prognoziraju i za četvrtak slično vrijeme. I dalje će biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima izgledna je magla po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura će se kretati između 10 i 14°C, na jugu zemlje od 15 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka se očekuje između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

