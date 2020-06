Vremenska prognoza za početak jula

Izraženije promjene vremena u Bosni i Hercegovini neće biti ni tokom većeg dijela ove sedmice. U utorak se u centralnim i istočnim područjima prognozira oblačno vrijeme s kišom, a u ostatku zemlje djelimično razvedravanje i više sunčanih intervala, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Za srijedu se očekuje pretežno vedro, a od četvrtka pa do kraja sedmice uz promjenjivu naoblaku mogući su i kraći lokalni pljuskovi.

Padavine bi mogle biti izraženije u zapadnim i sjevernim područjima zemlje. Temperature zraka biće u laganom porastu, tako da se do kraja sedmice u većem dijelu zemlje očekuje natprosječno toplo.

Jutarnje temperature vazduha u Bosni variraće od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 22. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 17 i 23, u Hercegovini do 25 stepeni u utorak. U drugom dijelu sedmice najviše dnevne temperature variraće između 26 i 33 stepena.

Prognoze za sljedeću sedmicu nisu u velikoj mjeri pouzdane, ali prema trenutnim sinoptičkim kartama stabilizacija vremenskih prilika izostaće i početkom sljedećeg mjeseca kada se kao i veći dio juna prognozira nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Povećanje naoblake i padavine pratiće i pad temperature vazduha.

Minimalne temperature vazduha variraće između 10 i 16 u Bosni, do 20 stepeni u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 20 i 26 u Bosni, do 30 stepeni na jugu Hercegovine.