Vremenska prognoza za vikend

Vremenska prognoza u BiH za dane vikenda koji slijede.

Subota - pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva smanjenje oblačnosti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U jutarnji satima, ponegdje i tokom prijepodneva, sa snijegom u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne i kišom u Hercegovini.

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 4 do 9, a najviša dnevna od 1 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Nedjelja - pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom i kišom, a u Hercegovini kiša. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima padavina postepeno prestaju i slabe. U drugom dijeli dana razvedravanje u Hercegovini, Posavini, Krajini i na jugozapadu Bosne.

Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 4 do 8, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu od 5 do 10 stepeni.