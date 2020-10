Vremenska prognoza za zadnji dan vikenda

BiH sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme, a lokalni pljuskovi su mogući na jugu i istoku.

Ujutru će biti malo do umjereno oblačno, na jugu sa slabom kišom, koja se u tim krajevima očekuje i uveče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu oko 19, a maksimalna dnevna od 16 do 22, na sjeveru do 25 stepeni Celzijusovih.

Duvaće vjetar slab do umjeren južni vjetar, a sredinom dana i pojačan.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas prevladava umjereno do preteženo oblačno vrijeme.

U večernjim časovima i u tokom noći očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavina u pojedinim mjestima mogu biti i intenzivnije.