Vrhovac ispred IRB RS podržao akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

Donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" održano je sinoć u Banjaluci, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Četrnaesto donatorsko veče je imalo za cilj da se sva prikupljena sredstva usmjere za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija. Prikupljeno je oko tri miliona maraka, a humanitarni broj 1411 pozvan je čak 107.523 puta.

V.d direktora Investiciono-razvojne banke Dražen Vrhovac je i ove godine podržao akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" u iznosu od 10.000 КM. On je rekao da je srećan što može da bude dio ovako jednog važnog i humanog projekta koji duži niz godina uspješno oragnizuje predsjednik Milorad Dodik i da će se uvijek odazvati bilo kojem vidu humanitarne pomoći. On je ovom prilikom izjavio da mu je drago što se svake godine povećava broj ljudi koju su spremni da prepoznaju i da daju punu podršku onima kojima je to najpotrebnije.

Predsjednik Dodik se emotovnim obraćanjem zahvalio svim ljudima dobre volje koji su pomogli uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija. Premijerka Ana Brnabić koja je takođe prisustvovala donatorskoj večeri, uz inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ispred Vlade Srbije donirala je milion evra za ovu humanitarnu akciju.

Srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, rekla je: „Akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" sve nas drži zajedno, pokazali smo svi da imamo veliko srce“. Vrhavac je još jednom pozvao sve ljude dobre volje da pozovu broj 1411 koji važi do 31.12.20203. godine, jer nečije malo nekome znači mnogo.

