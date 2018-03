Vrijeme danas u BiH promjenjivo

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa sunčanim intervalima.

Tokom dana ponegdje u Hercegovini sa slabom kišom. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umejerena bura. Jutarnje temperature od 6 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevne od 3 do 10, na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza:

Nepovoljne biometeorološke prilike, niske temperature i povremene padavine, još će predstavljati problem osjetljivim osobama. Preporučljivo je ne pretjerivati s aktivnostima i posvetiti pažnju odijevanju. U drugom dijelu dana opšta slika će se pogoršati.

