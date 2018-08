Danas će u istočnim, jugoistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne veći dio dana biti pretežno oblačno vrijeme.

U ostatku naše zemlje pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 16 do 22, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu od 28 do 33 stepena Celzijusa.