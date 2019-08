Vrijeme do kraja sedmice: U nedjelju i do 40 stepeni

BANJALUKA - U četvrtak u Bosni i Hercegovini prije podne se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana postepeno naoblačenje sa zapada prema istoku zemlje.

U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i grmljavina se prognoziraju sjevernim dijelovima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 16 i 21°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U petak u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim dijelovima oblačnije prije podne, a u drugoj polovini dana razvedravanje. Vjetar slab, sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 37°C.

U subotu u Hercegovini takođe sunčano. Na sjeveru se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle. Vjetar slab, na sjeveru istočnog, na jugu jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 21°C, na jugu zemlje i do 26°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 37°C, na jugu zemlje do 39°C.

U nedjelju u Hercegovini će biti sunčano uz malu oblačnost. U sjevernim dijelovima većinom umjerena naoblaka, ujutro i pretežno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 27°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 33°C, na jugu zemlje od 36 do 40°C.