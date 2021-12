​Vrijeme pretežno oblačno sa sunčanim periodima

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom od dva do sedam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Jutro je hladno uz slab do umjeren mraz, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Na jugoistoku pretežno oblačno, u ostalim predjelima vedro sa malo oblaka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčanih perioda uz postepeno naoblačenje koje se premješta od sjeverozapada ka jugoistoku. Magla se ponegdje može duže zadržati i tokom dana uz nižu temperaturu u tim predjelima.

Uveče i tokom noći na nedjelju u jugozapadnim predjelima i na jugu padaće kiša, na sjeveru mjestimično slaba kiša.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Livno minus pet, Prijedor, Mrkonjić Grad, Čemerno i Ivan-sedlo minus četiri, Sokolac i Sanski Most minus tri, Banjaluka, Doboj i Gradačac minus dva, Bijeljina i Bugojno minus jedan, Gacko, Srebrenica, Sarajevo i Zenica nula, Višegrad jedan, Bileća četiri, Mostar pet, Neum šest, te Trebinje sedam stepeni celzijusovih.

Visina snijega u 7.00 časova: Bjelašnica 42 centimetara, Kalinovik 35, Han Pijesak i Čemerno 26, Gacko 15, Sokolac 12 centimetara.