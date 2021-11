Vrijeme u srijedu sunčano, narednih dana kiša

BANJALUKA - U Republici Srpskoj sutra će biti pretežno sunčano, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje koje će narednih dana donijeti mjestimičnu kišu.

Duvaće slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, na jugu i istoku jak južni, mjestimično i pojačan olujni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 12, na planinama od tri, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 20, na planinama od 12 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 4. novembra, jutro će biti pretežno do potpuno oblačno, lokalno sa slabom kišom ili pljuskom praćenim grmljavinom.

Tokom dana i dalje će biti mjestimično kiše, a u južnim predjelima očekuje se pljusak praćen grmljavinom i pojačanim vjetrom u zoni padavina.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 15, na planinama od pet stepeni, a dnevna od 14 do 19, na sjeveru do 20, na planinama od 13 stepeni Celzijusovih.

U petak, 5. novembra, ujutru će biti pretežno do potpuno oblačno, lokalno sa slabom kišom ili pljuskom praćenim grmljavinom. Tokom dana će i dalje biti mjestimične kiše, u južnim predjelima uz pljusak praćen grmljavinom i pojačanim vetrom u zoni padavina.

Temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 6. novembra, jutro će biti pretežno do potpuno oblačno, lokalno sa slabom kišom, a tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično uz kraće sunčane intervale uglavnom u južnim predjelima.

U subotu se očekuje osjetan pad dnevne temperature, pa će jutarnja biti od šest do 12, na jugu do 15 stepeni, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 20, na planinama od osam stepeni Celzijusovih.