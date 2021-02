Vrtići premali za svu djecu na području Unsko-sanskog kantona

BIHAĆ - Kapaciteti vrtića na području Unsko-sanskog kantona premali su da prime mališane svih roditelja koji žele da im djeca pohađaju predškolske ustanove i pored toga što je trend migracija čitavih porodica s ovih prostora u inostranstvo veoma izražen proteklih godina.

Tako u Dječiji vrtić Bihać u istoimenom gradu upis čeka oko 80 djece i mahom se radi o djeci starosti od jedne do tri godine.

"To su djeca koja pripadaju jasličkoj grupi, a po važećim pedagoškim standardima ove grupe, mlađa i starija, mogu da prime samo 14 djece. Zbog toga u ovome trenutku ne postoji mogućnost da ispunimo svih 80 zahtjeva", kaže Rejhana Saračević, direktorica pomenute predškolske ustanove.

Slična situacija je i u Bosanskoj Krupi, gdje je u lokalnom vrtiću evidentirano oko 60 zahtjeva roditelja čija djeca zbog ograničenosti kapaciteta trenutno ne mogu biti upisana. Najveći red za čekanje je u Cazinu, gdje 212 mališana iz pomenutih razloga ne može biti obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem.

"Zbog velikog broja zahtjeva tražićemo od nadležnog ministarstva da nam dopusti proširenje kapaciteta i nadamo se da ćemo dobiti ispostavu kako bismo zbrinuli bar dio djece", kaže Minela Jušić, direktorica vrtića "Hasnija Omanović" iz Cazina.

U Ministarstvu obrazovanja USK kažu kako je slična situacija u svim vrtićima na području Unsko-sanskog kantona, te dodaju kako su od nekoliko njih već zaprimili zahtjeve za proširenje kapaciteta. Ističu kako će biti formirane komisije čiji će zadatak biti da provjere ispunjavaju li te ustanove propisane pedagoške kriterijume.

"Interes djece je na prvom mjestu, bez obzira na to što formiranje novih grupa podrazumijeva i nova zapošljavanja, a to nije jednostavno u sadašnjoj situaciji. Međutim, ni to neće biti problem, u onim situacijama gdje vrtići budu primorani da zaposle dodatne radnika, mi ćemo se potruditi da uvažimo takve potrebe", kaže Azra Šulić, stručna saradnica u pomenutom resornom ministarstvu.