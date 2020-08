Vrućine do utorka, potom stiže nestabilno vrijeme

U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak, 3. avgusta, se prognozira sunčano uz malo do umjereno naoblačenje.

Povećanje oblačnosti sa zapada u noći na utorak. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 13 i 18°C, na jugu BiH do 24°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 30 i 36°C, na jugu zemlje do 38°C.

U BiH u utorak, 4. avgusta, biće pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Moguća je lokalna pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, koji će krajem dana promijenuti smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

U BiH u srijedu, 5. avgusta, se prognozira pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Jače padavine na sjeveru. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje od 24 do 27°C, saopšteno je iz Federalnog hidrometorološkog zavoda BiH.