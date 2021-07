Vučić: Primiću i treću dozu vakcine

NIŠ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će primiti i treću vakcinu protiv virusa korona i dodao da vjeruje da će medicinska struka odlučiti da treću dozu prime svi koji su vakcinisani prije više od šest meseci.

"Čekam da kažu da li je savet da se primi neka druga ili ista vakcina, ako ne bude tog saveta, ja ću da primim istu, ali to je stvar izbora ljudi", rekao je Vučić niškoj "TV Belami".

On je podsjetio je da je vakcinisan i revakcinisan kineskom vakcinom i dodao da će primiti i istu treću vakcinu.

Vučić je naveo da ljudi koji su primili prije šest mjeseci vakcinu nisu više toliko otporni i mogu lakše da se zaraze i obole i da je zato i potrebna treća vakcina.

On je rekao da Srbija trenutno ima slobodnih 1,3 miliona vakcina, kao i još 120.000 vakcina za one koji treba da prime drugu dozu.

Vučić je ukazao da su u Srbiji sada stvari lošije kada je riječ o broju zaraženih nego ranije i još jednom zamolio ljude da se vakcinišu.

On je potvrdio da će treća, nova kovid bolnica, biti otvorena 1. septembra u Novom Sadu i dodao da će, nažalost, do tada ti kapaciteti biti potrebni.

Vučić je izjavio da je pred kraj svog predsjedničkog mandata zadovoljan onim što je urađeno.

"Oni koji me kritikuju ne mogu da obiđu sve fabrike koje sam samo u Nišu podigao. Da ne pričam o drugim delovima Srbije. To je nečija zaostavština. Pa hram Svetog Save, više smo uložili u njega u poslednje četiri godine... To je najlepši pravoslavni hram koji će da dovodi ljude u Srbiju", rekao je Vučić.