Vukanu potreban novac za liječenje

Šestogodišnjem Vukanu Andrejeviću potreban je novac za liječenje.

Prenosimo apel za pomoć njegove majke:

"Ja sam mama jednog dečaka koji se bori da progovori i normalno raste, molim Vas da pročitate našu priču i objavite je, pomognete nam da stignemo do našeg cilja.

Vukan je rođen kao treće dete u porodici Andrejević. Zbog nemilog događaja koji nas je zadesio, smrt prvog deteta u četvrtoj godini života od galopirajućeg tumora na mozgu, trudnoca sa Vukanom je praćena i proveravana više nego bilo koja redovna trudnoća, svi rezultati su pokazivali da je sa plodom i trudnoćom sve u najboljem redu, a da mama bespotrebno brine. Rođen je kao zdrava beba sa ocenom 10. Njegovim rođenjem ponovo se budi radost u našoj kuci. Nikolina je ponovo dobila brata koga je toliko želela, a mama i tata su gledajući ih zajedno ponovo počinjali da se smeju. Sve je išlo baš onako kako treba dok Vukan nije napunio 18 meseci. Tada ja kao majka primećujem da Vukan kasni u razvoju, zastoj se pretežno odnosi na govor. Na moju inicijativu kreću provere i testovi Vukanovog razvoja. Na našu sreću svi rezultati pokazuju da on nema problem koji je imao njegov brat, već dobija dijagnozu kašnjenje u razvoju. Nakon toga on biva uključen na tretmane kod logopeda, defektologa, psihologa, neurologa i terapiju aminokiselinama iz Rusije. Napredak je postojao, ali vrlo mali, mi smo četiri godine radili sve tretmane i pratili savete, ali Vukan kasni u razvoju u većoj meri, puni šest godina, a ne govori. I ponovo zbog brige mi krećemo privatno u Beogradu da radimo sve analize i saznajemo da Vukan ima oštećenje na frontalnom delu mozga zbog nedostatka kiseonika, to sprečava njegov normalan razvoj. Još teže saznanje je bilo to da u Srbiji lek ne postoji. Istraživanjem saznajemo za Liv kliniku u Turskoj koja predlaže terapiju matičnim ćelijama kako bi regenerisali oštećenje mozga. Te terapije puno koštaju, mi nismo u mogućnosti da to isfinansiramo, jer je porodicni budžet potrošen u predhodnih četiri godine na navedene terapije i lečenje. Postajemo članovi humanitarnih organizacija i uz pomoć humanih ljudi Vukan odlazi u Tursku i prima četiri terapije. Već nakon prve terapije vidi se napredak, a za ovih pet meseci smo postigli mnogo. Vukan kao da se budi, menja mu se pogled, javlja se empatija, bolja mu je socijalizacija, grafomotorika, pažnja i fokus su sve bolji i bolji, pojavili su mu se glasovi i počeo je brbljati na nekom svom jeziku, poslušniji je, a hiperaktivnost je drastično manja. Naravno i dalje ide na tretmane kod logopeda, defektologa, redukatora i psihologa kako bi što pre napredovao. Lekari u Turskoj su prezadovoljni njegovim napretkom i očekuju da sredinom aprila ponovo dođe na još dve terapije matičnim ćelijama, ali nama nedostaje novca na računu i u strahu smo da nećemo moći da nastavimo lečenje. Terapije Vukan treba primati na svaka tri meseca dok potpuno ne progovori i ne regeneriše oštećenje na mozgu koje ima. Mi znamo da smo na dobrom putu, ali ne možemo bez Vaše pomoći, nama u jedna poruka mnogo znači".

Svi koji žele i u mogućnosti su da pomognu malom Vukanu, to mogu da urade na sljedeće načine:

Porukom sadržine 78 na 3800

Dinarski račun: 160-6000001526126-71

Devizni račun: 160-6000001518293-96

IBAN: RS3516000000151829396

SWIFT/BIC: DBDBRSBG