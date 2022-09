"Weekend Media Festival" o temi koju ne čujemo svaki dan: Kako Izrael skriva brojne tajne

ROVINJ - "Weekend Media Festival" u Rovinju ove godine otvorio je vrhunski poznavalac špijunaže i međunarodne bezbjednosti Josi Melman panelom "Šta možemo naučiti od Mossada".

U svom panelu Melman je govorio o tome kako Izrael pred svijetom skriva brojne tajne. Tajne koje su nužne za preživljavanje male bliskoistočne države u moru otvorenih ratova, prikrivenih prijetnji, subverzija, atentata, špijunskih igara, ubitačnih kibernetičkih napada, skrivene diplomatije.

Kao jedan od najbolje informisanih novinara kada je riječ o Bliskom istoku, Melman je istakao da je Mossadu svaki potez operacija te otkrio mnogo toga što je iza zavjesa.

"Mnogi državnici i vođe uopšteno su vrlo paranoični i ne vjeruju nikome. Tehnologija puno pomaže, ali i dalje mnogo toga ne može da se uradi bez ljudi. Ispričaću vam priču o jednom državniku, kojeg ne smijem imenovati. Naime, on je gradio veliku palatu i Mossadu je bilo bitno da izvuče informacije od njega, stoga su ogromnim parama potplatili kompaniju da u njegovo kupatilo postavi tehnologiju za špijunažu, unutar zidova. Na kraju, iako su uložili mnogo novca i ljudskih resursa, ispostavilo se da taj državnik nikada nije živio u toj palati, stoga je operacija propala i Mossad je izgubio velike svote novca", ispričao je Melman.

Takođe, dodao je da Mosad koristi najnoviju i najbolju tehnologiju koja postoji na svijetu te da je njihov godišnji budžet 1,5 milijardi dolara.

"Mosad je profesionalna agencija koja pokušava da regrutuje ljude, ali to ne radi ucjenama. Jer oni smatraju da oni koji su ucijenjeni nisu dobri te će prvom prilikom da ih napuste, stoga oni to rade na način da vas privole, da vam nabildaju ego te da osjetite da vi treba da budete tu i da ste na pravom mjestu i da radite to svojom voljom", dodao je Melman.

Tokom panela Melman je upitan i kako je moguće da ima toliko informacija o Mossadu ako nije i sam dio Mossada, na šta je on odgovorio da je potpuno moguće te da postoje razni načini kako se može doći do informacija.

"Mosad nema press-office, ali postoje načini da ih kontaktirate, stoga je moguće da izvještavate o Mossadu i da otkrijete neke njihove tajne, a da ne budete dio njihove organizacije. Ponekad to ide preko njihovih porodica, ponekad preko nekih ljudi koji su 20 godina bili u organizaciji i nisu više dio nje, a ponekad i Mossad sam pusti informacije, ali to se uvijek mora provjeriti i to su najčešće informacije koje oni žele da ljudi vide stoga se one uzimaju s rezervom. Ne kažem da je lagan posao, jer, da je lagano, svako bi imao te informacije, ali načini postoje", naglasio je Melman.

Nakon jednog sata zanimljivih priča koje se ne čuju svaki dan, prvi panel na ovogodišnjem "Weekend Media Festivalu" završio je gromoglasnim aplauzom, a publika je ostala željna da čuje još.

Stoga će omiljena istarska destinacija, kao i svakog septembra, i ovaj put ugostiti neka od najzvučnijih imena iz svijeta medija, komunikacija, tehnologije, muzike, ekonomije i inovacija, novinarstva, gastronomije i sporta.

Pod sloganom #SAMODOĐI, 15. "Weekend Media Festival", na dobro poznatim prostorima stare Tvornice duvana u Rovinju okupio je brojne strane i domaće stručnjake iz širokog spektra industrija.

Posjetioci ovog jubilarnog festivala sinoć su imali priliku da uživaju u koncertu Darka Rundeka i Matije Cveka, koji su fantastičnim svirkama napravili uvertiru za sve ono što slijedi.

Pored njih, na "Weekendu" će nastupiti i trenutno najveća regionalna zvijezda Konstrakta i "Zemlja Gruva" te Vojko V.

Uzbudljiva novost je da će se u okviru "Weekenda.15" održati još dva posebna događanja, a to su dodjela nagrada pobjednicima domaćeg FoodTech start-up takmičenja u organizaciji "Infobipa", "Maistre" i "Peperminta", koje je započelo na "Weekend Food Festivalu", te prestižni "Golden Drum Festival", koji svake godine slavi najbolje ideje, najuspješnije kreativne timove te vješte pojedince koji su efikasno oživjeli inovativne strategije te tako ostavili svoj trag u kreativnoj industriji.