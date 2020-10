Wiener osiguranje isplatilo višemilionsku odštetu

Wiener osiguranje isplatilo je višemilionsku odštetu povodom požara u kojem su stradale zalihe u vlasništvu kompanije Agromarket d.o.o.

Požar koji se desio krajem juna u Sarajevu zahvatio je veći dio skladišnog prostora smještenog u Rajlovačkoj cesti, pri čemu je izgorjela gotovo sva uskladištena roba kompanije Agromarket d.o.o.

"Skladište je u svega nekoliko sati izgorjelo u potpunosti i do neprepoznatljivosti robe koja je bila uskladištena. Prije sedam godina, glavno skladište Agromarketa u Bijeljini doživjelo je sličnu sudbinu, međutim, za razliku od sarajevskog, to skladište nažalost nije bilo osigurano. Poučeni tadašnjim lošim iskustvom, odlučili smo osigurati zalihe u Sarajevu. Zahvaljujući ugovorenom osiguranju od požara i brzoj isplati štete Wiener osiguranja, sa zadovoljstvom mogu reći da Agromarket nije imao prekid poslovnih aktivnosti, iako smo pretrpjeli milionske gubitke uzrokovane požarom. S obzirom na to da smo preduzeće koje ima za cilj širenje tržišta i povećanje poslovanja, odšteta koju nam je isplatilo Wiener osiguranje je neizmjerno značajna, ako ne i presudna za nastavak našeg rada u Sarajevu", istakao je Milenko Krsmanović, direktor Agromarket d.o.o.

Značaj osiguranja imovine naglasio je i Borislav Doder, generalni direktor Wiener osiguranja, istakavši pritom i važnost odabira adekvatnog osiguravajućeg pokrića prilikom uspostavljanja saradnje s korporativnim partnerima.

"Ugovaranjem adekvatne polise osiguranja, kao što je to bilo u slučaju Agromarketa, klijenti prebacuju dio rizika na nas kao osiguravajućeg partnera te ostvaruju kontrolu nad eventualnom budućom štetom. To znači da u slučaju nepredviđenih situacija, poput požara ili poplave, mogu znatno umanjiti finansijske gubitke sredstvima isplaćenim po osnovu nastale štete. Drago nam je da smo i u slučaju Agromarketa beskompromisno ispunili očekivanja u pogledu osiguranja i isplatom štete u cijelosti i u predviđenom roku opravdali povjerenje našeg dugogodišnjeg klijenta".

Veliki broj privrednih subjekata, nažalost, ne osigurava svoju imovinu od osnovnih rizika, među kojima je i požar koji može ozbiljno ugroziti poslovanje. Prema relevantnim tržišnim podacima, osiguranje od požara i drugih elementarnih nepogoda, skupa s ostalim imovinskim osiguranjima lica, čini nepunih 10% od ukupne premije na tržištu. To je pokazatelj da akteri na tržištu osiguranja moraju raditi više na promociji osiguranja imovine predstavljanjem svih koristi i značaja ove vrste osiguranja kako za privrednike, tako i za građanstvo.

Jedna polisa za sve rizike

Za pravna i fizička lica, Wiener osiguranje VIG pruža mogućnost ugovaranja All risk polise osiguranja imovine, koja obuhvata kompletnu zaštitu imovine od svakog rizika koji može dovesti do njenog oštećenja ili uništenja. To znači da klijenti jednom polisom mogu biti u potpunosti zbrinuti od posljedica elementarnih nepogoda, kao što su požar, poplave, bujice, visoke vode, klizišta i zemljotres.

U poplavama 2014. Wiener isplatio 50 miliona KM

Na tržištu Bosne i Hercegovine Wiener osiguranje VIG je prepoznato kao partner koji garantuje isplatu ugovorenih obaveza. Po osnovu poplava iz 2014. godine koje su zahvatile tada veći dio Bosne i Hercegovine, Wiener osiguranje je isplatilo preko 50 miliona KM odštete svojim klijentima koji su, zahvaljujući ovoj osiguravajućoj kući, lakše prebrodili nedaće uzrokovane poplavama.