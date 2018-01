ŽRS traže 160 dobrovoljaca za penziju

​DOBOJ - Da bi "Željeznice RS" ispunile obaveze koje su dobijanjem kredita Svjetske banke preuzele, potrebno im je 160 dobrovoljaca, odnosno radnika koji bi tokom ove godine dobrovoljno otišli u penziju.

"Pošto neće biti zadovoljena kvota, moramo značajno redukovati broj zaposlenih", kaže Milijan Marković, predsjednik Sindikata željezničara, te napominje da će radnicima biti ponuđena naknada za odlazak u penziju.

"Po našim procjenama u toku cijele godine bi trebalo da ode 108 radnika u penziju, a još oko 160 bi trebalo da se smanji broj", navodi Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS, ističući da je u ovom preduzeću na kraju 2017. bilo zaposleno 2.916 radnika uz još 44 radnika angažovana na određeno vrijeme.

Do kraja ove godine broj treba svesti na 2.500, a do te cifre bi se moglo doći uz novčane naknade.

"Radnicima bi bila ponuđena ta naknada za dobrovoljni odlazak i ona bi iznosila 12 prosječnih plata. To mogu uzeti samo radnici koji imaju do penzije više od šest mjeseci. Znači, ne bi mogao uzeti neko ko već treba u toku ove godine da ode u penziju", pojasnio je Milijan Marković.

Do 31. decembra 2017. pokrenuta je procedura za penzionisanje 215 radnika koji ispunjavaju uslove, njima će biti izmireno sve što im se duguje, plate, regres, razlika toplog obroka, prevoz, te porezi i doprinosi.

Novac za te namjene, 3,8 miliona KM, je pozajmljen od Vlade RS dok sredstva Svjetske banke ne budu operativna, odnosno na računima ŽRS, nakon čega će pozajmica morati biti vraćena.

"Po nekim grubim procjenama, za radnika koji je radio sav period od 2011. i koji nije bio na bolovanju uglavnom se radi o iznosu otprilike oko 6.000 KM bez kamata, i naravno uz to idu tri otpremnine (plate) u skladu sa zakonom, tako da to dostige cifru od 8.000 KM", rekao je Marković, te dodao da se za neke radnike vrši provjera podataka, da li eventualno postoji dvostruki staž, koji se osim u RS vodi i u FBiH.

"Definitivno je 185 zahtjeva za penzionisanje obrađeno. Ovih 30 predmeta još što je ostalo očekujemo da ćemo završiti, jer će odmah poslije novogodišnjih praznika biti obrađeno", naveo je Dragan Savanović.

Nakon štrajkova glađu, protesta i disciplinskih postupaka koji su obilježili prošlu godinu, sindikati i Uprava ŽRS su na kraju zakopali ratne sjekire i na posljednjem sastanku pred praznike sumirali rezultate.

"Mislim da je sastanak bio jako koristan i konstruktivan, i da nismo imali nekih tema oko kojih se nismo dogovorili", diplomatski je kazao Milijan Marković.