Za 18 godina 30.000 mališana otišlo na more

BIJELJINA - U organizaciji Javnog fonda za dječiju zaštitu do sada je 1.350 djece iz svih krajeva Republike Srpske ljetovalo na moru i projekat "Socijalizacija djece" se i ove godine nastavlja bez problema, rekao je direktor Fonda Nedeljko Jović, ispraćajući iz Bijeljine 10. smjenu učesnika.

"Ovo je 18. godina kako Fond realizuje projekat kroz koji je do sada prošlo više od 30.000 učesnika. Godišnje za ovaj projekat bude izdvojen 1,1 milion KM", naveo je Jović.

On je rekao da je u grupi učesnika iz Bijeljine 81 dijete i 15 pratilaca, a učesnici su izabrani po konkursu Centra za socijalni rad, gradske Boračke organizacije i Udruženja za promociju obrazovanja Roma "Otaharin".

Volonter "Otaharina" Almir Hidanović rekao je da na ljetovanje ove godine ide osmoro romske djece uzrasta od 10 do 14 godina koji su redovni učenici.

On je naveo da će neki od njih prvi put vidjeti more i da već danima odbrojavaju časove do polaska, te da se najviše raduju desetodnevnom druženju sa vršnjacima.

Javni fond za dječiju zaštitu kroz projekat "Socijalizacija djece Republike Srpske" obezbjeđuje besplatno ljetovanje u Bečićima na Crnogorskom primorju za djecu iz siromašnih porodica, iz boračke populacije, višečlanih porodica, kao i nadarenu i talentovanu djecu i uspješne sportiste.