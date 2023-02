Za Dan žena i mali znak pažnje skupo košta

​BANJALUKA - U susret Danu žena raste potražnja za poklonima, ali i cijene u cvjećarama pa će tako oni koji žele da obraduju pripadnice nježnijeg pola malim znakom pažnje morati izdvojiti i do sedam maraka za samo jednu ružu.

Cvjećari kažu da su bili primorani da koriguju svoje cjenovnike, jer je repromaterijal u odnosu na protekli period skuplji i do 100 odsto, a i dobavljači su nametnuli dosta veće cijene.

"Dobavljači su podigli cijene od 30 do 50 odsto, za ponešto čak i 100 odsto. Zbog toga smo i mi morali malo podići cijene cvijeća, a to se odrazilo na prodaju, koja je pala. Ali vidjećemo šta će biti sada za Dan žena", rekli su u bijeljinskoj cvjećari "Čarolija".

Osim visokih cijena, kako kažu, problem je i dosta lošiji kvalitet.

"Zbog svega toga cvjećare su mahom smanjile količinu robe koju su nekada nabavljale za 8. mart, čak možda i prepolovile", rekli su u ovoj cvjećari. Dodali su da ruža košta do šest maraka, dok je za prosječan buket potrebno odvojiti od 22 do 25 KM.

Na pitanje da li muškarci na vrata cvjećara kucaju samo za 8. mart kažu da jači pol dolazi tokom čitave godine i vjerniji su kupci nego žene.

"Bukete kupuju za rođendane, kada dobiju prinovu, za godišnjice braka ili kada pokušavaju da riješe neki problem", rekli su u "Čaroliji".

Da su cijene repromaterijala dosta više nego prije potvrđuju i u cvjećari "Iris" iz Trebinja, gdje kažu da su zbog visokih nabavnih cijena morali korigovati svoje cjenovnike.

"Oni koji žele da obraduju žene za 8. mart za karanfil će morati izdvojiti dvije marke, a za ružu od četiri do sedam maraka, u zavisnosti od klase", rekli su u ovoj cvjećari.

Dodali su da građani najviše kupuju ruže, karanfile, ali i ljiljane.

"Posljednjih godina velika pomama vlada i za tulipanima, omladina ih voli. Vide ih u modnim časopisima pa ih rado kupuju i prave divne fotografije sa njima", rekli su u "Irisu" za Glas Srpske.

Bez obzira na sve poteškoće, kako kaže, ipak su zadovoljni prodajom te istakli da je i Instagram mnogo na to uticao.

"U ovaj posao se treba unijeti mnogo ljubavi i čovjek mora da ga voli i ako ne zna složiti boje i ne zna lijepo i sa stilom aranžirati, ne treba ni otvarati radnju", rekli su u ovoj cvjećari.

Ispričali su da se mijenja mišljenje da muškarci u cvjećare odlaze samo za praznike.

"I oni mijenjaju navike, ali ponekad vole to i da sakriju pa traže da im bukete ubacimo u kesu, da se ne vidi šta nose", kazali su u ovoj radnji.

U cvjećari "Valentina" iz Banjaluke kažu da još ne znaju kakve će cijene biti za Dan žena, jer im dobavljači iz sedmice u sedmicu mijenjaju cijenu.

"Cijene repromaterijala i cvijeća u nabavci su podivljale. Nekako se borimo i poslujemo, ali se to svelo na neke manje količine. Neki koji su kupovali bukete od 50 ili 60 KM sada kupuju one od 30 KM. Osjeti se kriza", kazali su ovoj cvjećari, dodajući da se cijena ruže trenutno kreće od tri do četiri marke, u zavisnosti od vrste.

Podaci Spoljnotrgovinske komore BiH pokazuju da je BiH tokom prošle godine uvezla živog drveća i ostalih biljaka u vrijednosti većoj od 27,9 miliona maraka.

"Tokom 2022. godine živog drveća i ostalih biljaka najviše je stiglo iz Holandije i to u količini većoj od 2.290.000 kilograma, čija je vrijednost veća od 13,7 miliona maraka", podaci su Spoljnotrgovinske komore BiH.