Za dan opštine Stanari nagrađeni najbolji studenti i Udruženje "Anđeo"

STANARI - Umjesto Poveljom počasnog građanina sa zlatnim grbom, što je najveće opštinsko priznanje, rukovodstvo najmlađe lokalne zajednice u RS odlučilo je da povodom Dana opštine novčano nagradi dvije najbolje studentkinje iz Stanara i Udruženje za pomoć djeci i omladini s poteškoćama u razvoju "Anđeo".

"Nagrade su dobile studentkinja pete godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ivana Stevanović s prosjekom ocjena 9,2 i studentkinja na filozofskog fakulteta Helena Pekeljević s prosjekom ocjena 9,4", pojasnio je Ostoja Stevanović, predsjednik Skupštine opštine, a novčane nagrade su u iznosu od 500 KM.

Septembarski ispitni rokovi na fakultetima spriječili su Stevanovićevu i Pekeljevićevu da prisustvuju svečanoj sjednici Skupštine opštine i preuzmu svoje nagrade.

"Od početka nam je prvi cilj bio da osvijestimo građane naše zajednice o postojanju problematike, onda smo se trudili da kroz razne vrste aktivnosti i projekte što više uključimo djecu u socijalizaciju, te da mi kao članovi učestvujemo što više u tim društvenim tokovima lokalne zajednice", kazala je Neda Stevanović, predstavnica Udruženja za pomoć djeci i omladini s poteškoćama u razvoju "Anđeo".

Za pet proteklih godina najmlađa opština u RS je od dobojske mjesne zajednice stigla do lokalne zajednice koja se ubrzano razvija, pohvalili su se u Stanarima. Značajne kapitalne investicije realizovane su u prethodnom periodu, a prvi čovjek opštine je istakao dio projekata završenih u proteklih godinu dana.

"Kada je u pitanju putna komunikacija, uradili smo 25 kilometara puta za godinu, devet kilometara javne rasvjete, industrijsku zonu, evo, završavamo tri hale, gdje ćemo zaposliti sugrađane, stvaramo preduslove. Završavamo jednu velelepnu ulicu s kompletnom infrastrukturom od centra ka crkvi svete Petke, završavamo obdanište, prvu fazu vodovoda smo završili ove godine", izjavio je Dušan Panić, načelnik opštine.

"Stanari su bili u jednom velikom zaostatku. Sigurno fali još mnogo toga. Moramo omogućiti da ljudi prije svega mogu naći zaposlenje, da mogu od svog rada da žive, a u ovo novo vrijeme moramo gledati i neki luksuz, od gradnje biblioteke, pozorišta, obdaništa. Odnosno, nije to luksuz, to su normalne stvari, ali kako to nije bilo ovdje, za nas je to i te kako iskorak naprijed", kaže Goran Jerinić, narodni poslanik iz Stanara (SNSD).