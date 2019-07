Za danas upaljen žuti meteoalarm

SARAJEVO - Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je Žuti nivo upozorenja, za područje Unsko-sanskog, Tuzlanskog i Kantona Sarajevo, zbog očekivanih pljuskova s grmljavinom, saopšteno je iz tog zavoda.

U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano.

Tokom poslijepodneva doći će do umjerenog porasta naoblačenja u pojedinim dijelovima što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 24 do 29, na jugu i sjeveru do 32 stepena.

U Bosni i Hercegovini će u subotu, 20. jula, biti sunčano. Tokom poslijepodneva slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim i istočnim područjima. Jutarnje temperature od 12 do 17, na jugu od 18 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

U nedjelju, 21. jula, biće sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi su moguće ponegdje u centralnim i istočnim područjima. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 22, a dnevne od 28 do 35 stepeni.

U ponedjeljak, 22. jula, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U višim centralnim i Istočnim područjima su mogući lokalni pljuskovi tokom poslijepodneva. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 27 do 34 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.