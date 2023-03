Za dva dana sankcionisana 172 vozača zbog alkoholisanosti

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, u dane proteklog vikenda realizovali su regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, kojom prilikom su izdali 172 prekršajna naloga.

"Policijski službenici su kontrolisali 3842 učesnika u saobraćaju kojom prilikom je izvršeno alkotestiranje 3838 vozača. Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu sankcionisana su 172 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja. Od ukupnog boroja sankcionisanih vozača, 96 vozača je sankcionisano zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 50 vozača zbog utvrđene količine alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 17 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg", navedeno je u saopštenju iz PU Banjaluka.

Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana su četiri vozača mlađa od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva, dok je pet lica odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola. Evidentirana su 23 ostala prekršaja.

Policijski službenici Policijske stanice Čelinac, 25.03.2023. godine oko 23,45 časova, lišili su slobode lice D.K. iz Teslića, koje je upravljalo putničkim vozilom marke VW, a koje se nije zaustavilo na naredbu policijskih službenika, već se nastavilo kretati velikom brzinom i bježati od policijskih službenika, ali isto je nakon kraćeg vremena zaustavljeno.

Izvršenom kontrolom utvrđeno je da lice D.K. upravljalo vozilom bez položenog vozačkog ispita, da je važnost registracije navedenog vozila istekla, kao i da se na vozilu nalaze nepripadajuće registraske oznake. Protiv lica D.K. će biti podnešen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.