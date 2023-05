Za dva dana sankcionisano 108 vozača zbog alkohola

BANJALUKA - Na području Banjaluke i Kneževa zbog alkohola je sankcionisano i iz saobraćaja isključeno 108 vozača, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka izdali su 126 prekršajnih naloga u okviru akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

Policajci su kontrolisali 2.318 učesnika u saobraćaju, te alko-testirali 2.316 vozača.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 60 je sankcionisano zbog utvrđenih od 0,31 do 0,80 promila alkohola u krvi, 35 vozača zbog utvrđenih do 1,50 promila, a osam vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog više od 1,5 promila alkohola u krvi.

Zbog alkohola su sankcionisana tri mlada vozača, odnosno vozači mlađi od 21 godinu ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Dva vozača su odbila da se podvrgnu alko-testiranju.

Banjalučka policija je u petak, 19. maja, u 22.15 časova u Ulici Ivana Gorana Kovačića uhapsila lice iz Banjaluke čiji su inicijali B.M. jer je ometalo policajce u poslu, a alkotestiranjem su mu utvrđena 2,02 promila alkohola u krvi.

Ovo lice se za vrijeme kontrole automobila "reno" nalazilo kao suvozač i u jednom trenutku izašlo iz vozila, vrijeđalo i pokušalo fizički napasti policajce, te se oglušilo o zakonito izdato naređenje da prestane sa narušavanjem javnog reda i mira.

Lice B.M. je uhapšeno zbog počinjenog prekršaja ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija, a o svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci - Odjeljenje za prekršaje.

Policijska uprava Banjaluka apeluje da svi učesnici u saobraćaju poštuju zakonske odredbe, a posebno da vozači motornih vozila ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.