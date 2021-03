Za kršenje mjera u FBiH u februaru izrečeno 140.000 KM kazni

SARAJEVO - Inspekcijski organi u Federaciji BiH u februaru su izvršili 2.512 inspekcijskih nadzora poštovanja higijensko-epidemioloških mjera za sprečavanje daljeg širenja virusa korona, pri čemu su kod 98 subjekata uočili grubo kršenje mjera, za šta su izdati prekršajni nalozi u iznosu od 140.110 KM.

Inspektori su izrekli i 339 rješenja o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera, podaci su Uprave za inspekcijske poslove FBiH.

Iz ove uprave navode da je analizom utvrđeno da do kršenja mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektma, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi uopšte, te da je primjetno da je došlo do izvjesnog opuštanja stanovništva, što rezultira pogoršanjem epidemioloških trendova.

Kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.0000 do 10.000 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove, za odgovorna lica u pravnim licima od 500 do 2.000 KM, za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000 do 8.000 KM, za fizička lica od 100 do 2.000 KM, s tim da prenošenje zarazne bolesti predstavlja i krivično djelo u smislu Krivičnog zakona FBiH.

Iz Uprave za inspekcijske poslove FBiH podsjećaju da naredbe Kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva predstavljaju okvir i minimum nužnih mjera i preporuka za područje cijele FBiH, a da je kantonalnim vladama i kriznim štabovima ostavljena mogućnost uvođenja restriktivnijih mjera.

Stanovništvu i privrednim subjektim aupućen je apel da se pridržavaju propisanih mjera, te obezbijede pretpostavke za poštovanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u FBiH.