Za ljekovitu vodu u ZTC "Banja Vrućica" nadaleko se čulo

Stogodišnja tradicija Zdravstvenoturističkog centra "Banja Vrućica" u pružanju zdravstvenih usluga sa pravom ovom kompleksu daje epitet regionalnog lidera u oblasti zdravstvenog turizma.

Zahvaljujući bogatim izvorištima termomineralne vode na kojoj je i nastala "Banja Vrućica", visokostručnom medicinskom kadru i savremenoj tehnologiji, ovaj kompleks garantuje kvalitetno liječenje, prevenciju i rehabilitaciju kardioloških, reumatoloških i neuroloških oboljenja, pojašnjava izvršni direktor za zdravstvo ZTC "Banja Vrućica", internista kardiolog dr Draženko Vuković.

On ističe da gosti u "Banju Vrućicu" mahom dolaze zbog ljekovite termomineralne vode koja se koristi u terapeutske svrhe, a za čije se blagotvorno dejstvo nadaleko čulo.

NN: Koje su to karakteristike termomineralne vode "Banja Vrućice"? Po čemu je ona specifična?

VUKOVIĆ: "Banja Vrućica" nastala je na izvorištima termomineralne vode koja izvire na temperaturi od 38 stepeni Celzijusovih, a koja je zahvaljujući svojim svojstvima pogodna za zdravlje ljudi i ujedno poboljšanje kvaliteta njihovog života. Naša termomineralna voda je visoko mineralna, ugljenokisela termomineralna voda, koja nema neprijatan miris jer u svom sastavu ne sadrži sumpor. Veoma su rijetke banje koje se bave rehabilitacijom kardiovaskularnih pacijenata upravo zbog toga što su kardiološki pacijenti najrizičniji i kao takva rehabilitacija traži specifične uslove. Termomineralna voda "Banje Vrućice" je specifičnih karakteristika i jedna je od rijetkih voda u svim banjama koja dozvoljava srčanim bolesnicima da je koriste. Spada u grupu hipertermalnih mineralnih voda sa temperaturom od 37,5 stepeni Celzijusovih i pH: 6,3 i koristi se za pijenje, banjanje u kadama, za hidroterapiju u bazenu, za inhalaciju aerosola i ugljendioksida (CO₂) za gasne kupke.

NN: Da li je termomineralna voda ono što "Banju Vrućicu" čini prepoznatljivom?

VUKOVIĆ: Da, svakako. Još od rimskog perioda na svojim izvorištima termomineralna voda "Banja Vrućice" okuplja veliki broj ljudi koji su u potrazi za prirodnim načinima liječenja. Narod je znao, a prenosilo se s koljena na koljeno, da je voda sa vrela potoka Grabovca (današnja lokacija Banje Vrućice) zdrava, da otklanja bolove, da podmlađuje, te su je koristili u domaćinstvu za piće i pripremu hljeba, a potom i za liječenje.

NN: Kakvo je djelovanje i na koji način termomineralna voda "Banja Vrućice" pomaže u liječenju i prevenciji?

VUKOVIĆ: Bitno je napomenuti da postoje tri uticaja termomineralne vode u liječenju i prevenciji pacijenata, a to su mehanički ili mehano efekat, kako ga često nazivamo, termalni i hemijski. Mehanički efekat se prvenstveno odnosi na aktivno potpomognute vježbe u kadama ili bazenima koje primjenjujemo kod naših pacijenata. Kod kardioloških oboljenja imamo poseban kardiološki bazen namijenjen isključivo kardiološkim pacijentima, gdje se puni terapijski efekat u termomineralnoj vodi postiže nakon 15 minuta. U našem kompleksu, terapije u termomineralnoj vodi se uglavnom sprovode od 20 minuta do maksimalno pola sata. S druge strane, imamo i termalni efekat, odnosno zagrijavanje kostiju zglobova, jer su vježbe koje se rade u vodi dosta olakšane i samim tim lakše se postižu pokreti kod određenih oštećenja zglobova. Ugljendioksid (CO₂) iz vode i gasnih kupki prodire u kožu i hemijskim putem draži završetke termoreceptora u samoj koži. Ova draž izaziva refleksnim putem vazodilataciju na periferiji, što je značajno za primjenu kod oboljenja krvnih sudova gdje je toplota kontraindikovana. CO₂ snižava tonus arterija i povišava tonus venskih sudova i na taj način smanjuje periferni otpor u arterijskom sistemu. Samim tim srce olakšano radi, odnosno dolazi do značajne preraspodjele krvi u organizmu. Sistola se pojačava, a dijastola produžava, pri čemu se srce "odmara" uz poboljšanje koronarnog krvotoka i metabolizma u srčanom mišiću. Ugljendioksid svojim pozitivnim dejstvom na centar za disanje dovodi do produbljivanja disanja i povećanja ventilacije pluća. Zbog svega gorenavedenog, termomineralna voda, svojim termičkim i mehaničkim dejstvom, ublažava spazam mišića i stišava bolove, čime se postiže poboljšanje pokretljivosti ekstremiteta, odnosno kičmenog stuba.

NN: Kod kojih oboljenja termomineralna voda "Banje Vrućice" ima najveći značaj?

VUKOVIĆ: Najveći značaj termomineralna voda ima kod rehabilitacije kardioloških oboljenja. Ovdje podrazumijevamo pacijente koji dođu na oporavak u "Banju Vrućicu" nakon infarkta miokarda, osteoporoze, oboljenja perifernih krvnih sudova, balon dilatacija, implantacije stentova, bypass operacija na srcu, zamjena valvule, ugradnje pacemakera, operacija na srčanim zaliscima, angine pectoris, hipertenzije, operacije na krvnim sudovima, a posebno kod dijabetičara kod kojih su često pogođeni periferni krvni sudovi. Takođe je bitno naglasiti da termomineralna voda ima povoljan uticaj i na bolesti koštanozglobnog sistema, stanja poslije velikih ortopedskih operacija i traumatskih povreda, te paralize perifernih živaca. Termomineralna voda "Banja Vrućice" povoljno djeluje i na bolesti štitne žlijezde, pogotovo ukoliko se voda konzumira u ograničenim količinama (od pola litre do 700 mililitara dnevno), te na bolesti probavnog trakta, a takođe je utvrđeno i njeno povoljno djelovanje kupanjem i konzumiranjem za bolesti depresije i mnoga druga neurološka oboljenja. Termomineralna voda pomaže u oslobađanju od stresa, umora, loše koncentracije, pamćenja, bezvoljnosti i razdražljivosti, a takođe utiče i na smanjenje povišene funkcije štitne žlijezde i nivoa šećera u krvi. Kada su u pitanju kontraindikacije, nemamo apsolutne kontraindikacije za vodu, relativne kontraindikacije mogu biti srčana dekompenzacija, aktivna tuberkoloza, febrilna stanja, maligni poremećaji srčanog ritma.

Najveći broj noćenja u poslovanju "Banje Vrućice" ostvareno je upravo zahvaljujući pacijentima zdravstvene rehabilitacije, koji isključivo dolaze u "Banju Vrućicu" zbog značaja termomineralne vode u procesu njihovog oporavka, naravno uz sve ostale terapije koje se primjenjuju u fizikalnoj medicini.