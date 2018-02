Za malu Sofiju iz Trebinja uplaćeno 60.000 franaka

BANJALUKA - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uplatio je 18.000 švajcarskih franaka za liječenje Sofije Radovanović iz Trebinja u Švajcarskoj, dok je Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za liječenje ove djevojčice uplatio 42.000 franaka.

Ovim uplatama potpuno su pokriveni troškovi liječenja djevojčice iz Trebinja, koja ima tumor na desnom oku i zbog kojeg bi mogla da potpuno ostane bez vida.

Desetomjesečna Sofija je ranije imala intervenciju na lijevom oku, ali je, uprkos tome, u potpunosti ostala bez vida na tom oku.

Pregled je zakazan za 7. Februar i do tada je bilo neophodno prikupiti najmanje 80.000 KM da bi počela sa liječenjem na Univerzitetskoj klinici u Lozani u Švajcarskoj.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja je saopšteno da je ova ustanova odobrila 30 odsto ukupno potrebnih sredstava za Sofijino liječenje, koliko je maksimalno moguće po Pravilniku o korištenju zdravstvene zaštite izvan Srpske.

Iz Fonda solidarnosti je saopšteno da ovaj Fond finansira liječenje djece do 18 godina u inostranstvu i to onda kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama izvan Republike Srpske koje sa Fondom zdravstvenog osiguranja imaju potpisan ugovor.

"Podsjećamo roditelje da se prije pokretanja humanitarnih akcija u medijima, detaljno informišu o načinima finansiranja liječenja osiguranika u inostranstvu u nadležnim zdravstvenim institucijama, kao i na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja", navedeno je u saopštenju.