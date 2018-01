Za materinski dodatak ključan dokaz da ste pola godine bez posla

BANJALUKA, GRADIŠKA - Uslov da se u vrijeme rođenja djeteta bude nezaposlen čak šest mjeseci, o čemu ranije nije bilo riječi, radi ostvarivanja materinskog dodatka od 405 KM za nezaposlene porodilje, zbunilo je i izazvalo nezadovoljstvo kod mnogih majki u RS.

Takođe, mnoge su zbunjene šta sve od dokumentacije treba da imaju prilikom podnošenja zahtjeva za takav dodatak u centrima za socijalni rad.

"S obzirom na to da sam radila do sedmog mjeseca trudnoće, tj. do isteka ugovora o radu, ne bih mogla nikako ispuniti taj zahtjev. Ispada da majka koja hoće da radi trpi nepravdu i od poslodavca i od države. Po meni je sve to smišljeno odrađeno, da bi se obuhvatio što manji broj majki", priča Marijana Miljuš, nezaposlena porodilja iz Banjaluke, dodajući da u samom zakonu prije zasjedanja Narodne skupštine RS nije bilo riječi o tom uslovu ili se nije jasno isticao.

Nezadovoljne majke kažu da su se nadležnima obraćale i obraćaju se još, te da slabo do njih sve to dopire, ali da ne odustaju, čekaju na obećani sastanak sa premijerkom RS.

Kako navode iz Javnog fonda za dječju zaštitu RS, pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u RS najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i da je nezaposlena u periodu od šest mjeseci prije rođenja djeteta.

Ako se majka uopšte nije prijavljivala na biro te nema potvrdu iz biroa, potrebno je da potvrdom iz Poreske uprave RS dokaže da nisu uplaćivani doprinosi za nju.

Iz Centra za socijalni rad Banjaluka kažu da je ogroman broj majki već podnio zahtjev, ali da žalbe vezano za uslov od šest mjeseci na birou majke nisu upućivale Centru.

"Vidjeli smo po medijima da postoji nezadovoljstvo porodilja, ali nama se niko nije konkretno žalio. Mi i nismo prava adresa za to, već nadležni organi", navode iz banjalučkog Centra za socijalni rad.

Rade Cumbo, v.d. direktora Centra za socijalni rad Gradiška, ističe da je veoma važno naglasiti da je rok podnošenja zahtjeva za materinski dodatak mjesec dana od dana rođenja djeteta.

To što su majke nezadovoljne zbog spornog uslova Cumbo smatra da je problem zakonodavca te nije htio komentarisati.

Navodi koji su sve dokumenti potrebni za ostvarivanje materinskog... Za početak neophodan je rodni list o rođenju djeteta, ovjerena izjava od člana zajedničkog domaćinstva tj. kućna lista, fotokopija lične karte oba supružnika, zatim izvod iz matične knjige rođenih za ostalu djecu sa matičnim brojevima jer za blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete dodatak traje 18 mjeseci.

"Potreban je i dokaz o stalnom ili privremenom boravku na teritoriji RS za strane državljane, jer i oni mogu ostvariti ova prava, kao i dokaz da nisu ovo pravo ostvarili u drugoj državi", navodi Cumbo.

O zahtjevu za priznavanje prava odlučuje centar za socijalni rad, odnosno služba na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno dozvolu za boravak stranaca.