Za neplaćanje odbrane od grada kazne do 3.000 KM

BANJALUKA - Do 3.000 KM iznose kazne za one koji ne plaćaju naknadu za protivgradnu zaštitu u Srpskoj.

Navedeno je to u Nacrtu zakona o protivgradnoj zaštiti, koji je predložen kao jedna od tačaka dnevnog reda današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Sistem protivgradne zaštite finansira se iz više izvora. Jedan od njih je naknada koju plaćaju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Oni plaćaju četiri KM po registrovanom hektaru zemljišta, na području onih lokalnih zajednica koje su "pokrivene" raketama.

Osim njih, naknadu plaćaju i preduzeća čija je djelatnost osiguranje i reosiguranje imovine i lica, u visini od 0,25 odsto od ukupnog prihoda.

Borba protiv gradonosnih oblaka finansira se i iz budžeta opština i gradova, u visini od 3.000 KM po svakoj protivgradnoj stanici izgrađenoj na njihovom području.

Četvrti izvor finansiranja je iz budžeta Srpske, u visini do šesto odsto u okviru sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela. Kazne za neplaćanje naknade iznose od 500 do 3.000 maraka.

"Kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne ispuni svoju obavezu. Kaznom od 500 KM do 1.500 KM biće kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu. Novčana kazna od 500 KM do 1.500 KM predviđena je za fizičko lice", ističe se u ovom nacrtu.

Kazne su, međutim, propisane i za "Protivgradnu preventivu RS". Kazna od 2.000 KM do 6.000 KM biće "odrezana" tom preduzeću ako ne obezbijedi funkcionisanje organizovanog sistema protivgradne zaštite ili pojedinih dijelova sistema, a od 500 KM do 1.500 KM biti kažnjeno i odgovorno lice u ovom javnom preduzeću.

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" ipak nije odgovorna za štetu nastalu kao posljedica grada ukoliko je djelovalo preventivno u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Tihomir Dejanović, direktor "Protivgradne preventive Republike Srpske", kaže za "Nezavisne novine" da je veoma bitno da svi koji treba da plaćaju protivgradnu zaštitu to i čine.

"Predviđeno je da čitava Republika Srpska bude pod sistemom protivgradne zaštite. Dosad je slučaj da je 30 lokalnih zajednica u sistemu. Svake godine smanjuje se broj poljoprivrednih gazdinstava koja izmiruju obaveze", kaže Dejanović.

Voćari ističu da su zadovoljni dejstvom "Protivgradne preventive RS" u proteklim godinama te dodaju da bi svi koje to sljeduje trebalo da plaćaju ovu naknadu.

"Četiri marke po hektaru na godišnjem nivou je simbolična cijena. To su dva piva u kafani. Mislim da to moramo svi ispoštovati. Mi bez protivgradne preventive nemamo neku šansu ni budućnost", rekao je za "Nezavisne novine" Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS.

Inače, kako je navedeno u ovom nacrtu, za naplatu, njenu kontrolu i prinudnu naplatu naknade zadužena je Poreska uprava Republike Srpske.

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" obavezna je da u periodu protivgradne sezone preventivno djeluje na gradonosne oblake, u skladu sa pravilima meteorološke struke, primjenjujući metodologiju dejstva i propise o bezbjednosti stanovništva, materijalnih dobara i vazdušnog prostora. Protivgradna sezona traje od 15. aprila do 15. oktobra.

POSLOVI PROTIVGRADNE ZAŠTITE