Za normalno djetinjstvo: Pomozimo malom Aleksi

Sedmogodišnji dječak Aleksa Vasić iz Zvornika pravi je mali heroj. Iako već pet godina boluje od najtežeg oblika dijabetesa, svakodnevno se hrabro bori s ovom bolešću.

Kako bi mu olakšali ovu borbu, njegovi roditelji su pokrenuli akciju prikupljanja pomoći za kupovinu insulinske pumpe sa pratećom opremom koja bi mu omogućila srećnije djetinjstvo. Toj plementoj misiji priključila se i kompanija Mozzart.

"Zahvalio bih se kompaniji Mozzart na pomoći za mog sina Aleksu. Preporučio bih da nastave da pomažu onima kojima je potrebna pomoć jer su po tome već postali prepoznatljivi. Ovo je dirljiv gest, a svaka pomoć nam je dobrodošla jer na mjesečnom nivou imamo velike troškove za njegovo liječenje i ishranu", kaže Aleksandar Vasić, otac malog Alekse.

Aleksi je dijabetes tip 1 otkriven kada je imao samo dvije godine. Vrijednost glukoze tada mu je bila 69,9 zbog čega su ga ljekari proglasili za jedan od najtežih slučajeva sa ovom dijagnozom u Evropi. Ipak, mali heroj, uz podršku svojih roditelja, ne odustaje od borbe i igre sa vršnjacima. Zdravstveno stanje trenutno mu je promjenjivo, a glukoza mu varira od 1,7 do 33.

"Njegov pankreas uopšte ne radi, pa će mu čitav život biti potrebna pomoć medicine. Malo je lakše otkad nabavljamo senzore, setove i rezervoare jer je to smanjilo broj dnevnih uboda radi mjerenja glukoze. Stanje ide nabolje, ali će mu čitav život biti potrebna finansijska pomoć za ovu opremu koju je trenutno nemoguće kupiti kod nas, pa je nabavljamo u Njemačkoj po cijeni od 180 evra mjesečno. Uz troškove posebne ishrane za dijabetičare, mjesečno ukupno izdvajamo oko 700 evra za Aleksine osnovne potrebe", kaže Vasić.

S obzirom na to da trajnog rješenja nema, olakšanje Aleksine svakodnevice bila bi kupovina posebne insulinske pumpe sa pratećom opremom koja bi mu bila dovoljna za narednih pet godina, a sve to košta oko 45.000 evra. Do sada su, kroz brojne humanitarne akcije, prikupili oko 17.000 evra. Njihovu humanu misiju na terenu dodatno je otežala epidemija korona virusa, a svi koji žele da pomognu, mogu novac da uplate na broj žiro računa 5550068119169287 kod Nove banke na ime oca malog Alekse, Vasić Aleksandra.

Ova akcija nema rok trajanja, ali ima samo jedan cilj - da Aleksa ima normalno djetinjstvo.