Za prevoz osnovaca isplaćeno više od 18 miliona KM

BANJALUKA - Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da je od 2018. do prve polovine ove godine za prevoz učenika osnovnih škola isplatilo više od 18 miliona KM.

U toku 2021/2022. godine Ministarstvo je sa 3.956.000 KM sufinansiralo prevoz 16.000 osnovaca koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od škole, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo do 15. septembra očekuje od škola ažurirane spiskove sa podacima o učenicima-putnicima, kako bi mogla biti izvršena isplata prevoznicima s obzirom na to da se sredstva za tekući mjesec isplaćuju nakon ažuriranja spiskova, te je tako obezbijeđen stabilan sistem redovne uplate troškova za prevoz učenika do škole.

Škola dostavlja Ministarstvu izmijenjeni spisak učenika-putnika, na osnovu kojeg se i odobrava novi iznos koji se isplaćuje prevoznicima za prevoz osnovaca u toku školske godine, ako se u toku školske godine pojave novi učenici koji imaju pravo na prevoz, kao i u slučaju kada određeni učenici koji su ostvarivali pravo na troškove prevoza napuste određenu školu.

Ministarstvo prosvjete i kulture opredijeljeno je da učenici osnovnih škola koji u toku školovanja promijene mjesto prebivališta na udaljenosti od četiri ili više kilometara ostvare pravo na naknadu za prevoz i zbog toga se redovno do 15. u mjesecu ažuriraju spiskovi i broj novih učenika koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove prevoza.

Kada se na određenom prodručju neke lokalne zajednice ni na koji način ne može organizovati prevoz učenika sa tog područja zbog nemogućnosti prilaska vozila tim područjima ili nezainteresovanosti prevoznika zbog neisplativnosti prevoza, Ministarstvo prosvjete i kulture na tekuće račune roditelja uplaćuje sredstva u vrijednosti autobuske karte u slučaju organizovanog prevoza do škole.

U tom slučaju roditelji učenika mogu da organizuju prevoz za đake sopstvenim vozilima ili na drugi način.

Svi učenici čije je mjesto prebivališta udaljeno od škole četiri ili više kilometra ostvarili su pravo na naknadu za troškove prevoza, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se podsjeća da resorno ministarstvo već duži niz godina redovno isplaćuje naknade za troškove prevoza učenika u okviru direktne saradnje sa školama na teritoriji Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture sufinansira prevoz učenika, a sredstva za ovu namjenu isplaćuje na osnovu Pravilnika o normativima i standardima za finansiranje osnovnih školamA, dodaje se u saopštenju.