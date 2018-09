Za prijemni u drugom upisnom roku prijavljena 283 kandidata

BANJALUKA - Na Univerzitetu u Banjaluci prijavljena su 283 kandidata za polaganje prijemnog ispita u drugom roku za upis u prvu godinu studija koje će početi sutra.

Najviše prijavljenih, njih 35, prijemni će polagati na Filozofskom fakultetu, 32 na Elektrotehničkom, a 30 kandidata na Ekonomskom fakultetu, saopšteno je iz Univerziteta.

Na Pravnom fakultetu prijemni će polagati 22 kandidata, po 20 na Fakultetu političkih nauka i Filološkom fakultetu, 19 na Akademiji umjetnosti, 15 na Poljoprivrednom, po 13 na Medicinskom i Tehnološkom, na Mašinskom, Šumarskom i Fakultetu bezbjedonosnih nauka po 12, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta 11, Prirodno-matematičkom devet, te osam na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

Na Rudarskom fakultetu prijemni će polagati samo jedan prijavljeni kandidat.

Polaganje će početi sutra u 9.00 časova na svim fakultetima i Akademiji, a rezultati bi trebalo da budu objavljeni do 10. septembra do 14.00 časova i konačne rang-lista do 14. septembra.

Upis će trajati od 17. do 19. septembra.

Na Akademiji umjetnosti polaganje prijemnog trajaće od sutra do 13. septembra, sa početkom u 9.00 časova.

Rezultati će biti objavljeni 13. septembra do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 17. septembra. Upis će trajati od 18. do 20. septembra.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta polaganje prijemnog biće organizovano u naredna dva dana od 9.00 časova.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka prijemni će biti održan sutra od 7.00 časova.

Nakon prvog upisnog roka, održanog u julu, na prvi ciklus studija na Univerzitet u Banjaluci primljeno je 1.627 studenata. Za polaganje prijemnog za upis u akademskoj 2018/19. godini u prvom upisnom roku prijavila su se 2.044 kandidata.

Na fakultetima banjalučkog Univerziteta na kojima ostane slobodnih mjesta biće organizovan i treći upisni rok.